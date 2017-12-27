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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:45 | Son Güncelleme 43 dakika önce

- Özlü: - "Üç çeyrektir rekor kıran büyümemiz, istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı ve tertemiz, organik bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devam etsinler. Onlar konuşur biz yaparız" - "Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tarihte ve süre içerisinde projemizi hayata geçireceğiz. Milli ve yerli duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üç çeyrektir rekor kıran büyümemiz, istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı ve tertemiz, organik bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devam etsinler. Onlar konuşur biz yaparız." dedi.

Özlü, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmanın enzime dirençli nişasta üretimi tesisinin açılış töreninde, Konya'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tesisin bereket getirmesini dileyen Özlü, Konya'nın üretim, sanayi ve ihracatın merkez şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentin 2017'nin 11 ayında 1 milyar 417 milyon dolar ihracat rakamını yakaladığına işaret eden Özlü, Konya'nın, bu yılı 1,5 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağını dile getirdi.

Özlü, bin 500 ihracatçı firmanın bulunduğu Konya'nın ihracat sıralamasında ise 13. sırada yer aldığını anımsattı.

Konya'nın çok önemli ileri sanayi şehri olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Tükiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi de bu şehirdedir. Geçen yıl yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etmiştir. Öte yandan makine imalatı, tarım makineleri, otomotiv yan sanayi, gıda, metal döküm, ayakkabı imalat sanayi gibi alanlarda Konya'mız fark oluşturan bir şehirdir. Tüm bu rakamlar bize şunu söylemektedir; Konya artık geri dönülmez şekilde büyüyecek, gelişecek ve birçok alanda Türkiye'ye öncülük edecektir.”

- "Bu ülkenin en değerli hazinesi girişimcilerdir"

Özlü, bilim ve girişimci eşgüdümünün en güzel örneğinin bu tesiste ortaya konulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin en değerli hazinesi girişimcilerdir. 'Ne kadar çok girişimciniz varsa o kadar büyüksünüz' demektir. Bugün dünyanın bütün üretim mekanizmaları, sanayi çarkları vegelenekleri, girişimcilerin hayallerinden beslenmektedir. Bu yüzden bu ruhu canlı ve diri tutmak zorundayız. Bakanlık olarak bütün girişimci ve sanayicilere destek vermeye devam ediyoruz.Genç girişimcilerimizi desteklemek, KOBİ'lerimizin markalaşması ve kurumsallaşması, Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmesi, üretim kapasitelerini artırması amacıyla KOSGEB bütçesine ayırdığımız kaynağı geçen yıla göre yüzde 60 oranında artırdık. 2018'de 1,7 milyar liraya çıkardık. Yine 2010-2017 Kasım döneminde kendi işini kuran 45 binden fazla girişimcimize 1 milyar lira destek sağladık.21 binden fazla kadın girişimcimizi de istifade ettirdik. 18-29 yaşları arasında yaklaşık 13 bin genç girişimciye toplamda 300 milyon lira destek verdik. Yine KOSGEB'in yaptığı çalışmalar sonucunda son 7 yılda çeşitli destek programlarıyla 100 bin kişiye istihdam sağladık.”

Türkiye'nin bütün şehirleri ve sektörleriyle büyümeye devam ettiğinin altını çizen Özlü, ancak bunu çeşitli argümanlarla küçümsemeye çalışanların olduğunu anlattı.

- "Söyleyecek söz bulamıyorlar"

Özlü, hiç kimsenin bu başarıyı küçümseyemeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Üç çeyrektir rekor kıran büyümemiz, istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı ve tertemiz, organik bir büyümedir.Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devam etsinler. Onlar konuşur, biz yaparız. İş, ihracata, projeye ve vizyona geldiğinde maalesef söyleyecek söz bulamıyorlar. Türkiye'nin otomobili projesini bile hafife alıyorlar, istismar etmeye çalışıyorlar. Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tarihte ve süre içerisinde projemizi hayata geçireceğiz. Milli ve yerli duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bilim, teknoloji ve sanayide milli ve yerli olan her şeyi desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, oda ve borsa başkanları, tesisin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

(AA)

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