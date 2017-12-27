Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Konya'da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üç çeyrektir rekor kıran büyümemiz, istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı ve tertemiz, organik bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devam etsinler. Onlar konuşur biz yaparız." dedi.

Özlü, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmanın enzime dirençli nişasta üretimi tesisinin açılış töreninde, Konya'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tesisin bereket getirmesini dileyen Özlü, Konya'nın üretim, sanayi ve ihracatın merkez şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kentin 2017'nin 11 ayında 1 milyar 417 milyon dolar ihracat rakamını yakaladığına işaret eden Özlü, Konya'nın, bu yılı 1,5 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağını dile getirdi.

Özlü, bin 500 ihracatçı firmanın bulunduğu Konya'nın ihracat sıralamasında ise 13. sırada yer aldığını anımsattı.

Konya'nın çok önemli ileri sanayi şehri olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Tükiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi de bu şehirdedir. Geçen yıl yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etmiştir. Öte yandan makine imalatı, tarım makineleri, otomotiv yan sanayi, gıda, metal döküm, ayakkabı imalat sanayi gibi alanlarda Konya'mız fark oluşturan bir şehirdir. Tüm bu rakamlar bize şunu söylemektedir; Konya artık geri dönülmez şekilde büyüyecek, gelişecek ve birçok alanda Türkiye'ye öncülük edecektir.”