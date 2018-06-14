Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Sakarya'da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Özlü, Dar Sokak'ta bulunan AK Parti seçim standını ziyaret ederek vatandaşlara broşür ve oyuncak dağıttı.
Ardından Adapazarı İlçe Teşkilatına geçen Bakan Özlü, burada AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Esnaf ziyaretinde de bulunan Özlü ve partililer vatandaşların bayramını tebrik etti.
Adapazarı Kültür Merkezi önünde bulunan standlarını ziyaret ettiği MHP'lilere Bakan Özlü çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra aynı yerde bulunan AK Parti standına geçen Özlü temsili oy kullandı.
Ardından Ozanlar Mahallesi'nde kurulan pazar yerine geçen Özlü, burada esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret eden Özlü, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlere AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ve partililer de eşlik etti.
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