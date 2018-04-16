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Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem: - "Amacımız, yetenek ve becerilerini en üst seviyede kullanabilen bireylerin yetişmesini sağlamaktır"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Festivali, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden özel yetenekli öğrencilerden 1200'ü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde bir araya geldi.

Festivalin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile 125 Bilim ve Sanat Merkezinden bin 250 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Bakan Yardımcısı Erdem, konuşmasında, özel yetenekli çocukların eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmış bilim ve sanat merkezlerinde ve destek eğitim odalarında yapıldığını, 81 ilde 125 merkezde hizmet veren bilim ve sanat merkezlerinde yaklaşık 37 bin özel yetenekli öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Erdem, bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerin güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda eğitim aldığını anlattı.

Özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmaların yalnızca öğrenci özelinde kalmadığını vurgulayan Erdem, aynı zamanda özel yetenekli öğrencinin ailesini de kapsadığını ifade etti.

Çağın gerekliliklerini yakalayan, geleceğe yön verecek teknolojiye hakim bir nesil yetiştirmek ülküsüyle bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Erdem, bu merkezlerin temelinin gelişen teknoloji ve bilim etkisinde öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

Erdem şunları kaydetti:

“Bilim ve sanat merkezlerinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre şekilde öğretilmesi amacıyla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim yaklaşımının yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Özel yetenekli çocukların ileride topluma daha yararlı olabilmesi ve var olan kapasitelerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmeleri için özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Zeka, bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan düzeydir. Amacımız, yetenek ve becerilerini en üst seviyede kullanabilen bireyleri yetişmesini sağlamaktır.”

Bakan Yardımcısı Erdem, daha sonra 125 bilim ve sanat merkezinin stantlarını gezerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. 4 gün sürecek BİLSEM Festivalinde yarışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli söyleşiler yer alacak.

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