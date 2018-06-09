"Bilim ve teknolojide Türk mucizesine her zamankinden yakınız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milli ve yerli duruşumuzu, akıl ve bilimle tahkim etmek ve pekiştirmek, birinci önceliğimizdir. Kendi teknolojisini, kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Ben inanıyorum ki, bilim ve teknolojide, Türk mucizesine her zamankinden daha yakınız." dedi.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliğince, Pursaklar ilçesinde düzenlenen iftar programında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sunan kanaat önderleri bir araya geldi.

Baka Özlü, programda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının, karar verme süreçleri ve lobicilik faaliyetlerinin en önemli halkasını oluşturduğunu belirterek, STK'larca yürütülen çalışmaların ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklediğini, kendilerini yüreklendirdiğini ve ellerini güçlendirdiğini ifade etti.

Özlü, "Yaşadığımız coğrafya, sadece bugün değil, yüzyıllar boyunca, dünyanın merkezi olan, dünyaya istikamet çizen, en stratejik bölgedir. Türkiye, bu hassas bölgenin, yani Avrasya coğrafyasının merkezidir. Biz aynı zamanda, bölgemizin ve dünyanın vicdan, huzur ve barış coğrafyasıyız. Türkiye, temsil ettiği değerlerle, medeniyet çizgisi ve potansiyeliyle, sadece kendi bölgesinin değil tüm dünyanın huzur ve vicdan coğrafyasıdır. Bunun değerinin, anlamının ve bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkında olmak zorundayız." diye konuştu.