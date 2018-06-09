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"Bilim ve teknolojide Türk mucizesine her zamankinden yakınız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Milli ve yerli duruşumuzu, akıl ve bilimle tahkim etmek ve pekiştirmek, birinci önceliğimizdir. Kendi teknolojisini, kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Ben inanıyorum ki bilim ve teknolojide, Türk mucizesine her zamankinden daha yakınız" - "Türkiye, temsil ettiği değerlerle, medeniyet çizgisi ve potansiyeliyle, sadece kendi bölgesinin değil, tüm dünyanın huzur ve vicdan coğrafyasıdır. Bunun değerinin, anlamının ve bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkında olmak zorundayız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milli ve yerli duruşumuzu, akıl ve bilimle tahkim etmek ve pekiştirmek, birinci önceliğimizdir. Kendi teknolojisini, kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Ben inanıyorum ki, bilim ve teknolojide, Türk mucizesine her zamankinden daha yakınız." dedi.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliğince, Pursaklar ilçesinde düzenlenen iftar programında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sunan kanaat önderleri bir araya geldi.

Baka Özlü, programda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının, karar verme süreçleri ve lobicilik faaliyetlerinin en önemli halkasını oluşturduğunu belirterek, STK'larca yürütülen çalışmaların ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklediğini, kendilerini yüreklendirdiğini ve ellerini güçlendirdiğini ifade etti.

Özlü, "Yaşadığımız coğrafya, sadece bugün değil, yüzyıllar boyunca, dünyanın merkezi olan, dünyaya istikamet çizen, en stratejik bölgedir. Türkiye, bu hassas bölgenin, yani Avrasya coğrafyasının merkezidir. Biz aynı zamanda, bölgemizin ve dünyanın vicdan, huzur ve barış coğrafyasıyız. Türkiye, temsil ettiği değerlerle, medeniyet çizgisi ve potansiyeliyle, sadece kendi bölgesinin değil tüm dünyanın huzur ve vicdan coğrafyasıdır. Bunun değerinin, anlamının ve bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkında olmak zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin, Balkanlar ve Kafkaslar'dan başlayarak, Ortadoğu'ya uzanan büyük coğrafyanın, kültürel, siyasi, ekonomik lideri ve lokomotifi durumunda olduğunu anlatan Özlü, geleceğe dair hedeflerini, bu büyüklüğün tarihsel sorumluluğu çerçevesinde belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin temsil ettiği birlik, kardeşlik, huzur ve dayanışma misyonunun, daha da pekişmesi ve büyümesini istediklerini vurgulayan Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Türkiye, sadece sınırları içinde sorumlukları ve hedefleri olan bir ülke değildir. Büyük ülkelerin, hedefleri de, mücadeleleri de büyük olur. Türkiye de, kısa vadeli menfaatler yerine uzun vadeli dostluklar kuran, şemsiyesini çok geniş bir alan için açan, büyük bir devlettir. İnsanlık tarihi kadar eski bir bölge olan Avrasya bölgesinin lider ülkesi olarak, her zaman elimizi taşın altına koyduk, koyacağız. Kendimize yakışan misyonu yerine getirmek için, her türlü katkıyı sunacağız. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Özlü, bölgede ve dünyada kendilerini geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanın bilim ve akıl olduğunu belirterek, "Vizyonumuz yerli, hedeflerimiz küreseldir. Milli ve yerli duruşumuzu, akıl ve bilimle tahkim etmek ve pekiştirmek, birinci önceliğimizdir. Kendi teknolojisini, kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Ben inanıyorum ki bilim ve teknolojide, Türk mucizesine her zamankinden daha yakınız. Bu mucize gerçekleştiği zaman, Türkiye'den yaktığımız teknoloji ışığı bölgemizi de aydınlatacak ve Avrasya bölgesi, tarihine yakışan bir şekilde parlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülke toprakları üzerine konan her taş çok değerli"

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan da ülkeye içten ve dıştan gelen tehditlerden dolayı 16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullandığını belirterek, "Bizlere düşen görev, önümüzdeki bu süreçte, yeni sistemle beraber devletimizin yanında yer almak. Enerjide, sağlıkta, bilimde olsun bu kadar yatırım ve daha da yapılacaklar var. Birileri çıkıyor, 'Ben bazılarını yarım bıraktıracağım, yapmayacağım, devam etmeyeceğim' diyor. Bu ülkenin toprakları üzerine konan her bir taş çok değerlidir." diye konuştu.

CHP üyesi olarak rozetini masaya bıraktığını aktaran Atılgan, 2023 hedeflerine ulaşmak için "devam" diyeceğini bildirdi.

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Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü deniz pınar atılgan iftar programı

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