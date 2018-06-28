"Kadirşinas halkımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de hem başkanlık hem de milletvekilliği seçiminde AK Parti'yi tercih etti. Halkımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bundan sonraki süreç yeni bir süreç. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin azaldığı, yatırıma, esnafa, halka yönelik daha hızlı kararlar alabilen, bilim ve teknolojide üretim üslerinin olduğu bir Türkiye planlanıyor."

Türkiye'nin en büyük seçimini geçen pazar günü yaptığını belirten Karacan, şöyle devam etti:

Karacan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk teşekkür ziyaretini esnaflıktan gelen bir kişi olarak birliğe gerçekleştirdiğini söyledi.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokrasinin azaldığı, yatırama, esnafa, halka yönelik daha hızlı kararlar alabilen, bilim ve teknolojide üretim üslerinin olduğu bir Türkiye planlanıyor." dedi.

- "Yerel seçimler de erkene alınsın"

EESOB Başkanı Ekrem Birsen de esnaf teşkilatının ve ticaret dünyasının bir talebi olduğunu belirterek, "Nasılsa bu yılı kaybettik. Kasım ayında yerel seçimleri yaparak 2019'u daha kazançlı hale getirebiliriz ülke olarak. Yerel seçimlerin de öne çekilerek gündemden çıkartılmasıyla ticaretin önü açılır. Daha güzel reformlarla, ülkemize daha iyi hizmet etme fırsatı yakalarız diye düşünüyorum." dedi.

Karacan, daha sonra semt pazarına geçerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

