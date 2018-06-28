ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokrasinin azaldığı, yatırama, esnafa, halka yönelik daha hızlı kararlar alabilen, bilim ve teknolojide üretim üslerinin olduğu bir Türkiye planlanıyor." dedi.
Karacan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk teşekkür ziyaretini esnaflıktan gelen bir kişi olarak birliğe gerçekleştirdiğini söyledi.
Türkiye'nin en büyük seçimini geçen pazar günü yaptığını belirten Karacan, şöyle devam etti:
"Kadirşinas halkımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de hem başkanlık hem de milletvekilliği seçiminde AK Parti'yi tercih etti. Halkımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bundan sonraki süreç yeni bir süreç. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin azaldığı, yatırıma, esnafa, halka yönelik daha hızlı kararlar alabilen, bilim ve teknolojide üretim üslerinin olduğu bir Türkiye planlanıyor."
- "Yerel seçimler de erkene alınsın"
EESOB Başkanı Ekrem Birsen de esnaf teşkilatının ve ticaret dünyasının bir talebi olduğunu belirterek, "Nasılsa bu yılı kaybettik. Kasım ayında yerel seçimleri yaparak 2019'u daha kazançlı hale getirebiliriz ülke olarak. Yerel seçimlerin de öne çekilerek gündemden çıkartılmasıyla ticaretin önü açılır. Daha güzel reformlarla, ülkemize daha iyi hizmet etme fırsatı yakalarız diye düşünüyorum." dedi.
Karacan, daha sonra semt pazarına geçerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor
Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında
Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum