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"Bilinçaltı teta ile yenileniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Beynin "teta frekansı" seviyesinde uygulanan bilinçaltı tekniği Theta Healing, stresi azaltma, kaygıyı ve endişeyi giderme, yaşam enerjisini yükseltme, ilişkiler, para, sağlık, başarıyla ilgili negatif düşünce ve duygulardan arınma üzerine yapılan çalışmalarla insanın hayatını olumlu yönde değiştirmeye yardımcı bir teknik olarak uygulanıyor - Theta Healing Eğitmeni ve Uygulayıcısı Reva Kabael: - "Theta Healing, depresyon, panik atak, insan ilişkileri, sağlık gibi enerjinizin frekansını değiştirdiğiniz her alanda değişim dönüşümü yaşamak, daha mutlu ve huzurlu olmak için uygulanan bir tekniktir" - "Bilinç altında negatif kayıtlar ve blokajlar varsa kişinin hayatını kısıtlıyorsa bunların değişip dönüşmesi gerekir. Teta Healing bunu sağlıyor. Bilinçaltından negatif kayıtlarımızı çıkarıp, yerine pozitif olanların yüklemesi yapılıyor"

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Bir bilinçaltı tekniği olan Theta Healing ile stresi azaltma, kaygıyı, endişeyi giderme, yaşam enerjisini yükseltme, sözel beceriyi artırma, negatif düşüncelerden arınma, para, başarı, ilişkiler, öfke, korku üzerine yapılan çalışmalarla insanın hayatını olumlu yönde şekillendirmesi sağlanıyor.

Beyin dalgalarını 1924 yılında keşfeden Alman psikiyatr Hans Berger'in ardından yapılan laboratuvar testleri sonucunda, beynin alfa (8–12 hz), beta (13–30 hz), teta (4–8 hz) ve delta (0.1–4 hz) dalgaları diye adlandırılan elektriksel etkinliklerde bulunduğu saptandı.

Bilim adamları Elektroensefalografi (EEG) ile yaptıkları deneylerde, mutluluk ve huzurun teta dalga boyunda deneyimlendiğini tespit etti.

Derin meditasyon ve yarı uykuya geçiş hali olması nedeniyle teta frekansında, insanın hayatını olumlu yönde değiştirmeye odaklanan bilinçaltı tekniği Theta Healing'le uygulanabiliyor. İnsan, teta dalga boyundayken kolayca bilinçaltı ile bağlantıya geçilebiliyor.

Vianna Stibal tarafından geliştirilen Theta Healing ile ilgili 155 ülkede, son yıllarda da hızla ilerleyen Türkiye'de eğitmenler ve uygulayıcılar tarafından hem eğitimler veriliyor hem de uygulayıcılar tarafından çalışmalar yapılıyor.

Stresi azaltan, kaygıyı ve endişeyi gideren, yaşam enerjisini yükselten, sözel beceriyi artıran, negatif düşüncelerden arınmayı sağlayan, olumsuz düşünceleri değiştirmeye yardımcı olan bu teknikle kişinin öz inançları, genetik düzey inançları, ruhsal düzey inançları ve geçmiş düzey inançlarının negatif olanlarının dönüştürülmesi sağlanıyor.

İlk önce kinesioloji tekniği (kas testi) ile negatif inançlar test ediliyor. Ardından Theta Healing tekniği ile çalışmalarda çıkarılan inançların yerine pozitif hisler yükleniyor.

- "Biliçaltı, bilinç düzeyinden farklı çalışıyor"

Kişisel gelişim ve dönüşümle ilgili çalışmalarını 2012 yılından beri sürdüren, çeşitli tekniklerin eğitimlerini alarak ve araştırmalar yaparak bu alandaki yolculuğuna devam eden emekli resim öğretmeni ve ressam Reva Kabael, 3 yıl önce korku duyduğu bir konuda yardım almak için gittiği Theta Healing uygulayıcısından bir seans alarak bu teknikle tanıştı.

Hayatının yönünü değiştirmesine vesile olan bu bilinçaltı tekniği konusunda kendisini geliştiren ve eğitimlerini tamamlayan Kabael, Theta Healing Eğitmeni ve Uygulayıcısı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de de son yıllarda yaygın hale gelen Theta Healing'i, AA muhabirine anlatan Kabael, bu tekniğin adını, bir beyin dalgası frekansı olan tetadan aldığını söyledi.

Tetanın, yarı uyku ile derin uykuya geçme hali olduğunu anlatan Kabael, gözler kapatıldığı andaki frekansın kişiyi teta seviyesinde tuttuğunu, bu sayede bilinçaltı ile çalışılabildiğini aktardı.

Theta Healing tekniğinin ilk kez 22 yıl önce kanser hastalığıyla mücadele eden Vianna Stibal tarafından uygulandığını ifade eden Kabael, "Stibal, hastalığını yendikten sonra kendisini, bu tekniği insanlara öğretmeye adıyor. Şu anda 155 ülkede Theta Healing uygulanıyor." dedi.

Bu teknikle ilgili yaptıkları çalışmanın 1,5 saat sürdüğünü anlatan Kabael, "İlk önce gözlerimizi kapatıp teta frekansına inmemiz gerekiyor. Bu sayede kişinin bilinçaltı ile soru cevap yaparak bu tekniği uyguluyoruz. Bu teknik alabildiğine geniş bir alan kapsıyor. Theta Healing, depresyon, panik atak, insan ilişkileri, sağlık, para, başarı gibi enerjinizin frekansını değiştirdiğiniz her alanda değişim dönüşümü yaşamak, daha mutlu ve huzurlu olmak için uygulanan bir teknik." diye konuştu.

Bilinçaltının, bilinç düzeyi ile daha farklı çalıştığını, bilinçaltının yönetiminin de kişileri etkileyen bir faktör olduğunu belirten Kabael, sözlerine şöyle devam etti:

"Günlük hayatta her insanın mutlu olma hakkı varken, her türlü ortamda etkilendiği, mutsuzluk yaşadığı kavramlarla karşılaşıyor. Bazen Theta Healing ile tek seansta çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bundan sonra kişi bu tekniği hayatına entegre edebiliyor. Çok hızlı bir teknik. Kendi hayatımda, ailemde ve başkalarının hayatında bu teknik ile çok güzel sonuçlar aldım.

İnsan hayatında düşünceleri değiştirebilirsiniz. Kısa bir süre sonra davranışı değiştirebilirsiniz. Yalnız duyguyu değiştirip, dönüştürdüğünüzde hayatınıza yerleşir. Düşünceleri değiştirdiğinizde tekrarlama olasılığı vardır ama insan hayatının çok önemli ve hızlı geçen döneminde duygularımızı değiştirdiğimizde bu bizim hayatımıza kısa sürede yansıyacaktır. Bu nedenle çalışmalarımızda duyguya inmek çok önemli. Teta frekansında yaptığımız çalışmada, sonuçları almamız kalıcı ve etkili oluyor."

Öğretmenlik ve ressamlık hayatının en önemli parçalarından biriyken, enerjisi ne kadar yükselse de bilinçaltında korku, kaygı ve sıkıntılarının olduğunu aktaran Kabael, sözlerine şöyle devam etti:

"Olanlar da şu anda artık karşıma azar azar gelmeye başladı. Çünkü bilinç altında negatif kayıtlar ve blokajlar varsa, kişinin hayatını kısıtlıyorsa, bunların gitmesi gerekiyor. Teta Healing bunu sağlıyor. Bilinçaltından negatif kayıtlarımızı çıkarıp, yerine pozitif olanların yüklemesi yapılıyor. Bunu gerçekleştirdiğinizde siz artık o davranışı sergiliyorsunuz. O nedenle basit bir konuyla bile yıllarınızı harcayabilirsiniz. Sizi esir eden bir duygu, çocukken yaşadığınız bir duygu ya da 3-4 yıl veya bir kaç ay önce yaşadığınız bir duygu sizi esir edebiliyor, hayatınızı yönetebiliyor. Teta healing ile bu düşünceyi bilinçaltından çıkarıp yerine nitelikli olan hisleri yüklediğimizde sonuç şaşırtıcı."

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Anahtar Kelimeler:
bilinçaltı Reva Kabael Teta Theta Healing

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