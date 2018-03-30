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Bilinçlendirme broşürü hazırladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Milas Kaymakamlığı ve Milas Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, tüketici hakları hakkında bilinçlendirme broşürü hazırlandı.

Bilinçlendirme broşürü hazırladılar

Milas Kaymakamlığı ve Milas Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, tüketici hakları hakkında bilinçlendirme broşürü hazırlandı. Hazırlanan broşür ile birlikte, daha bilinçli bir toplum oluşturulması hedefleniyor.
Milas Kaymakamlığı ve Milas Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, tüketici hakları hakkında bilinçlendirme broşürü hazırlandı. Hazırlanan broşür ile birlikte, daha bilinçli bir toplum oluşturulması planlanıyor.
Tüketici hakları hakkında hazırlanan bilinçlendirme broşüründe; dünyada gelişen teknolojinin sağladığı ürünler, bu ürünlerin çeşitlilikleri ve üretimi ile tüketim faaliyetlerinin farklılaşması tüketici eğitimini gerekli kıldığından, her kademede tüketici konusunda eğitim çalışmalarının hızlandırılması, tüketicilerin haklarını bilmesi, aldatılmaması ve kendi tercihlerini sağlıklı olarak belirleyebilmeleri ifadeleri yer alıyor.
Broşürün; tüketicilerin bilinçlenmesini sağlayarak ve sağlıklı tercih edebilmeleri için bir rehber niteliğini taşıdığı öğrenildi.

Bilinçlendirme broşürü hazırladılar

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