Bilinçli tüketici sorunlu ürünün peşini bırakmıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yaşayan Dilek Ayvat, bankaların kredi için aldığı dosya masrafı, kredi kartı aidatının iadesi ile ürünlerde yaşadığı sorunlar dolayısıyla 21 kez Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Başvurularından 19'unda haklı görülen Ayvat, 2'sinde ise olumsuz sonuç aldı.

Kastamonu Tüketici Hakem Heyetine en fazla başvuru yapan kişi olan Ayvat, satın aldığı ancak sorunlu çıkan ürünler veya kendisine haksız bir uygulama yapıldığını düşündüğü durumlarda harekete geçiyor.

Tüketici Hakem Heyetine ilk kez 2013 yılında başvuruda bulunan Ayvat, bugüne kadar bankanın kredi için aldığı dosya masrafı, kredi kartı aidatının iadesi, elektronik cihazlar, kıyafet ve aksesuarlarda yaşadığı sorunlar gibi nedenlerle 21 kez heyetin kapısını çaldı.

Başvurularından 19'unda Tüketeci Hakem Heyeti tarafından haklı bulunan Ayvat, 2'sinde ise istediği sonucu alamadı.

Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ürün aldığında fiş veya faturasını en az 2 yıl sakladığını, kullanım kılavuzlarını da dikkatlice okuduğunu belirtti.