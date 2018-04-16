Bilinçli tüketici sorunlu ürünün peşini bırakmıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yaşayan Dilek Ayvat, bankaların kredi için aldığı dosya masrafı, kredi kartı aidatının iadesi ile ürünlerde yaşadığı sorunlar dolayısıyla 21 kez Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Başvurularından 19'unda haklı görülen Ayvat, 2'sinde ise olumsuz sonuç aldı.
Kastamonu Tüketici Hakem Heyetine en fazla başvuru yapan kişi olan Ayvat, satın aldığı ancak sorunlu çıkan ürünler veya kendisine haksız bir uygulama yapıldığını düşündüğü durumlarda harekete geçiyor.
Tüketici Hakem Heyetine ilk kez 2013 yılında başvuruda bulunan Ayvat, bugüne kadar bankanın kredi için aldığı dosya masrafı, kredi kartı aidatının iadesi, elektronik cihazlar, kıyafet ve aksesuarlarda yaşadığı sorunlar gibi nedenlerle 21 kez heyetin kapısını çaldı.
Başvurularından 19'unda Tüketeci Hakem Heyeti tarafından haklı bulunan Ayvat, 2'sinde ise istediği sonucu alamadı.
Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ürün aldığında fiş veya faturasını en az 2 yıl sakladığını, kullanım kılavuzlarını da dikkatlice okuduğunu belirtti.
Alışveriş yaptıktan sonra fişini mutlaka kontrol ettiğini anlatan Dilek Ayvat, bunu yapmadan mağazadan ayrılmadığını, aldığı ürünlerle ilgili sorun yaşaması durumunda ilgili kurumla mutlaka temasa geçtiğini vurguladı.
Ayvat, "Bugüne kadar sorun yaşadığım ürünlerle ilgili 21 dosyam var. Bunlardan 19'u olumlu sonuçlandı. Olumsuz sonuçlanan başvurularımdan biri cep telefonu operatörüyle ilgili yurt dışı kaynaklı görüşme, diğeri ise bir banka işlemiydi. Başvurularıma olumlu cevap almamın nedeni bilinçli bir tüketici olmam." diye konuştu.
Tüketicinin bedel ödediği üründen istediği faydayı alabilmesi gerektiğini kaydeden Ayvat, "Biz tüketiciyiz, fayda sağlamak zorundayız. Devletimizin arkamızda olduğunu bilmek çok büyük mutluluk. Tüm tüketicileri bilinçli olmaya davet ediyorum. Herhangi bir sorunda yılmasınlar, araştırsınlar. Herkes tüketici, önemli olan bilinçli tüketmek. Tekrar sorunla karşılaşırsam, yine hakem heyetine başvuru yapacağım." dedi.
Ayvat, aldığı bir cep telefonu konusunda yaşadığı sorunu şöyle anlattı:
"Cep telefonumun önce ekranında bir problem oluştu. Telefonu servise gönderdiğim zaman kullanıcı hatası olduğunu, belirli bir ücret ödemem gerektiğini söylediler. Ücretini ödeyip hakem heyetine başvurumu yaptım. Başvurum kabul edildi ve ücreti geri aldım. Daha sonra tamir esnasında cihazıma zarar verildiğini tespit ettim. Tekrar servis kanalıyla işlem yaptım. Cihazımda hata olmadığı söylendi. Tekrar hakem heyetine gittim. Cihazda hata yapıldığı, servis tarafından cihaza zarar verildiği tespit edildi. 2-3 ay gibi bir süreç sonunda cihazımın bedelini geri aldım."
Kastamonu Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Sefa Özata da tüketiciyi korurken satıcıların da haklarını savunduklarını, haksız müracaatları geri çevirdiklerini aktardı.
Başvuruları en kısa zamanda sonuçlandırarak tüketici memnuniyetini ilke edindiklerini vurgulayan Özata, "2013 yılından bu yana kurumumuza haklarını savunmak için gelen Dilek Ayvat, 21 müracaatta bulunmuş. Tüketicimizi duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.
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