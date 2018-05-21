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"Bilinçli tutulan oruç kanserli hücreleri temizliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: - "Oruç şu an kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanılıyor. Yani bilinçli tutulan oruçta vücut, kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor"

İSTANBUL (AA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, orucun kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanıldığını belirterek, bilinçli tutulan oruçta vücudun, kanserli ve hasarlı hücreleri temizlediğini bildirdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Saraç, belediye tarafından düzenlenen "Ramazan Etkinliği" programına konuk olarak, iftar ve sahurda tüketilecek gıdalarla ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların programa gösterdiği ilgiden memnun kaldığını aktaran Saraç, ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Dr. Ender Saraç, orucun kanserli hücreleri temizlediğini belirterek, "Japonya ve Amerika'da iki tıbbi araştırma yayımlandı. Bu tıbbi araştırma diyor ki 'Yaklaşık 16 saat aç kalan bir bedende, vücut kanserli hücreleri temizliyor. Bizim tuttuğumuz oruç da bu kadar. 16 saat aç kalırsak bağırsaklardaki beyaz kan kanserli hücreleri yiyor ve öldürüyor. Aynı zamanda hasarlı ve hasta hücreleri de temizliyor onları da parçalıyor. Yani oruç şu an kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanılıyor. Yani bilinçli tutulan oruçta vücut, kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor." ifadelerini kullandı.

- "Tatlıyı iftardan 2 saat sonra yiyin"

Saraç, iftarda hurmanın önemine dikkati çekerek, bir iri veya 3 küçük hurmayla orucun açılması yönünde tavsiyede bulundu.

Hurmanın içinde doğal şeker ve mineral bulunduğunu hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Aç olan bir fizyolojinin en acil ihtiyacı olan temel gıdayı hurma sağlıyor. Bitkiler aleminde hayvanlar alemine en yakın olan gıdadır. Dolayısıyla çok besleyici. İçinde magnezyum var, bağırsakları çalıştırıyor, kaslara iyi geliyor; kalsiyum var, kemikleri güçlendiriyor. Bir gün protein, bir gün de karbonhidrat ağırlıklı şeyler yiyin. Beyaz ekmeği mümkünse yemeyin, çocuklarınıza da yedirmeyin. Beyaz ekmek vücutta hasar yapıyor. Mikropsuz iltihap yapıyor dikkat din. Beyaz unu hayatınızdan çıkarın. En büyük hatamız iftar sofrasında hemen gelen tatlıları yemek. Tok karınla tatlı yemek yavaş bir intihardır. Çünkü kan şekeri yemekle yükselirken onu düşürmekle görevli pankreasta aşırı miktarda insülin salgılıyor. Ne kadar çok insülin salgılatırsan o kadar çok yaşlanıyorsun ve hormonları bozuyorsun. Göbekte ve belde yağlanma oluyor. Kanser ve birçok hastalığın ön işaretlerinden biri göbek ve belde yağlanma. Tatlıyı iftardan 2 saat sonra yiyin."

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç KANSER TEDAVİSİ ORUÇ

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