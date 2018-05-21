"Bilinçli tutulan oruç kanserli hücreleri temizliyor"

İSTANBUL (AA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, orucun kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanıldığını belirterek, bilinçli tutulan oruçta vücudun, kanserli ve hasarlı hücreleri temizlediğini bildirdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Saraç, belediye tarafından düzenlenen "Ramazan Etkinliği" programına konuk olarak, iftar ve sahurda tüketilecek gıdalarla ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların programa gösterdiği ilgiden memnun kaldığını aktaran Saraç, ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Dr. Ender Saraç, orucun kanserli hücreleri temizlediğini belirterek, "Japonya ve Amerika'da iki tıbbi araştırma yayımlandı. Bu tıbbi araştırma diyor ki 'Yaklaşık 16 saat aç kalan bir bedende, vücut kanserli hücreleri temizliyor. Bizim tuttuğumuz oruç da bu kadar. 16 saat aç kalırsak bağırsaklardaki beyaz kan kanserli hücreleri yiyor ve öldürüyor. Aynı zamanda hasarlı ve hasta hücreleri de temizliyor onları da parçalıyor. Yani oruç şu an kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanılıyor. Yani bilinçli tutulan oruçta vücut, kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor." ifadelerini kullandı.