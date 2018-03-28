Bilişim uzmanlarından 'Getcontact' uyarısı

Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KULLANICILARA başkalarının telefon rehberlerinde hangi isimle kaydedildiğini gösteren telefon uygulaması 'GetContact' ile ilgili güvenlik tartışmaları sürüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 'GetContact' ve benzer uygulamalara karşı kullanıcıları uyardı. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Üyesi Ramazan Subaşı da "Kendi bilgilerinizin yanında, sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz" uyarısında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMIŞ OLUYORSUNUZ"

Ramazan Subaşı, uygulamanın son dönemde popüler hale geldiğini ancak yaklaşık 4-5 yıl önce de benzer uygulamaların olduğunu kaydetti. 'GetContact' gibi uygulamaların gerçek kişilere ait telefon numaralarını topladığını vurgulayan Subaşı, "Her ne kadar Türkiye'de bununla ilgili bir yasa olsa da size reklam mesajlar gelmeye başlıyor. Kişisel bilginiz arkadaşınızın yüklediği bir uygulama sayesinde istemediğiniz birilerinin eline düşüyor" dedi. Bilgilerin hem telefon numarası hem de isim olarak eşleştirilmiş bir halde karşı tarafın eline geçtiğini söyleyen Ramazan Subaşı "Kritik nokta şu; örneğin siz bir kişiyle tanıştığınızda dışarıda herhangi bir sosyal ortam olabilir, profesyonel iş hayatı olabilir. O kişinin ismini kaydederken bir not ve nerede karşılaştığınızla ilgili bir bilgi de düşüyorsunuz. Bir kişinin aynı anda 10-15 kişinin rehberinde olması demek, 10-15 tane farklı bilgiyi aslında bu kişiyle ilgili toplamış oluyor demek. Çalıştığı firmanın ismi, o telefon numarasına ait. Sosyal bir ortamda tanıştıysanız onunla ilgili bir şey yazdıysanız kimlik bilgisinin kim olduğu gibi. O telefon numarasıyla ilgili nerede çalışıyor, neler yapıyor, bir etkinlikte tanıştıysanız o etkinlikle bağlantısı nedir gibi bilgileri gibi bunların hepsinin kişisel gizliliğe uymayacak şekilde firmalar servis etmiş oluyor. Kendi bilgilerinizin yanında sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz" ifadesini kullandı. Rehber uygulaması için rehbere erişim izni gerektiğini belirten Ramazan Subaşı, "En güzeli bunu yüklememek" dedi.