Bilkent Piyano Festivali, 18 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bilkent Piyano Festivali, 18 Haziran'da Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde başlayacak.

Sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Yoonie Han'ın üstleneceği etkinlik, piyano performansının uygulama alanlarına gelişmiş sanatsal rehberliğiyle erişim sağlamayı amaçlarken, genç piyanistleri önemli müzisyenlerle bir araya getirecek.

Etkinliğe katılan öğrenciler, New York Üniversitesi Steinhardt'da Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Piyano Çalışmaları Anabilim Dalı'nda müzik profesörü olarak görev yapan Eduardus Halim'in yanı sıra Boston Üniversitesi Piyano Bölümü Başkanı ve Boston Üniversitesi Tanglewood Piyano Programı Direktörü Prof. Boaz Sharon ve Marmara Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Hyun Sook Tekin ile çalışma fırsatı yakalayacak.

Her yaş ve düzeydeki öğrenci için "aktif" ve "pasif" olmak üzere iki ayrı programın uygulanacağı etkinlikte, aktif öğrenciler 3 özel bireysel ders alabilecek. Ustalık Sınıfı, Bilkent Konser Salonu, Erimtan Müzesi, Mozart Haus ve Genç Sanatçılar konserinde çalarak profesyonel bir müzik tecrübesi yaşayacak olan aktif öğrenciler aynı zamanda özel oturum, özel seminer ve gezilere de katılım sağlayacak.