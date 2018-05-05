HABER

Bilkent Sanat Festivali'nde renkli "dans" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Bilkent Sanat Festivali kapsamında, vücutları boyalı olarak sahneye çıkan 53 dansçı, renkli bir performansa imza attı

Bilkent Sanat Festivali kapsamında, vücutlarının tamamı boyalı olarak sahneye çıkan 53 dansçı renkli bir performans sergiledi.

Bilkent Center'da devam eden ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen sanat festivali, müzikten dans gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında, vücutları baştan aşağı boyalı 53 dansçı, "Sound of Body" etkinliğinde sahneye çıktı. STYX Dans Et Akademisi öğrencilerinden oluşan dansçılar, Van Gogh'un resim tablosunun içinden çıkarak renkli bir gösteriye imza attı.

Koreografisini Nur Sonbahar, dekorlarını da Nur Doğu Koçak'ın hazırladığı "Sound Of Body" etkinliğinin sonunda izleyenler de öğrencilerle birlikte dans etti.

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdiSalih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilkent Sanat Festivali dans gösterisi

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.