Bilkent Sanat Festivali kapsamında, vücutlarının tamamı boyalı olarak sahneye çıkan 53 dansçı renkli bir performans sergiledi.

Bilkent Center'da devam eden ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen sanat festivali, müzikten dans gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında, vücutları baştan aşağı boyalı 53 dansçı, "Sound of Body" etkinliğinde sahneye çıktı. STYX Dans Et Akademisi öğrencilerinden oluşan dansçılar, Van Gogh'un resim tablosunun içinden çıkarak renkli bir gösteriye imza attı.

Koreografisini Nur Sonbahar, dekorlarını da Nur Doğu Koçak'ın hazırladığı "Sound Of Body" etkinliğinin sonunda izleyenler de öğrencilerle birlikte dans etti.

