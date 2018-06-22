Bilkent Şehir Hastanesi'nde kabul süreci başladı

ANKARA (AA) - Kamu-özel işbirliğiyle hayata geçirilen Avrupa'nın en büyük sağlık kampüsü projesinde yapımı tamamlaman Bilkent Şehir Hastanesi'nin kabul süreci, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ün de katıldığı programla başlatıldı. Bilkent'teki Sağlık Kampüsü'nde yapımı tamamlanan hastaneye gelen Gümüş, bazı bölümleri gezerek bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün Bilkent Şehir Hastanesinin kabul prosesini başlattıklarını belirten Gümüş, "Birçok kalem incelenecek, değerlendirilecek. Tamamen bu hastane hasta almaya hazır duruma gelmişse biz kabulü tamamlayacağız. Yaklaşık bir ayı geçen süre zarfında bu işlemler yapılacak. Peyderpey hastaneyi kabule başlıyoruz." dedi. İnşaat bitse bile değerlendirilmesi gereken pek çok kalem olduğunu vurgulayan Gümüş, şöyle devam etti: "Bu hastane 3 bin 700 yataklı bir hastane. Yaklaşık 100 yatakta klinik oteli olan bir hastane. Hasta yakınlarının gelip kalabileceği klinik otel konsepti geliştirilmiş. Bununla birlikte 3 bin 800 yatak. Toplam 6 kuleden, 6 hastaneden oluşuyor. Bunların biri genel hastane, 600 yataklı. Bir diğeri ortopedi-nöroloji hastanesi, travma ağırlıklı bir hastane. Bir diğeri kalp damar cerrahisi hastanesi. Bir diğeri onkoloji hastanesi, kanser hastanesi. Ayrıca bir diğer kulemiz çocuk hastanesi ve en son kulemiz de kadın hastalıkları ve doğum hastanesi. Spesifik merkezlerin olduğu, tamamen kulelerin spesifik hastalıklara bakacağı, aslında tüm yatakların kargaşa içinde olmadığı bir hastanedir. Tek bir yönetim modeliyle buralar yönetilecek. Bundan sonraki süreçte Ankara'daki bazı hastanelerimizi buraya getireceğiz. Bazı kliniklerimizi getireceğiz. Üniversitelerimizden de çok öne çıkan klinikleri buraya taşımayı düşünüyoruz. Örneğin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iyi bir klinik varsa bu birden fazla olabiliyorsa onun bir tanesini buraya getirme konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunları yaklaşık bir ay içinde tamamlayacağız. Burası üst düzey bir hastane olacak. Standart bir hastane değil."

Gümüş, hastaneleri bir, iki, üç ve dördüncü basamak olarak kategorilere ayırdıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Şehir hastaneleri en üst kategori, yani kategori dört, A-Plus, her şeyin olduğu referans hastaneleri olacak buralar. 'İçinde yok yok' dediğimiz hastaneler buralar olacak. Organ naklinden tutun da kemik iliğinden, kanser cerrahisinden, her türlü üst düzey cihazlarla tamamen donatılmış bir hastane olarak hizmet edecek. Biz bu referans hastanelerimizi 30 bölgemizde planlıyoruz ve ona göre bir çalışma yapıyoruz. Ankara'daki diğer hastanelerimiz de şehir merkezinde çalışmaya devam edecek. Ancak bir akciğer nakli, karaciğer nakli gerekiyorsa bu deneyimli merkezlerde, içinde deneyimli ekiplerin, hemşirelerin, sağlık personelinin olduğu bu merkezlerde tedavi edilecekler. Hastanelerimizin kapasiteleri geniş. Otoparkları var. Her bir yatağı iki otopark planlanmıştır. Vatandaş geldiğinde arabasını park edecek yer aramasın, direk kapalı otoparka ücret ödemeden gelsin, arabasını park etsin, tedavisini olsun gitsin. Bu çerçevede dizayn edilmiştir."

Bu hastanelerde son teknoloji ürünü tıbbı cihazların olduğunu dile getiren Gümüş, iyi bir kadroyla da buraların donatılacağını bildirdi. - Uluslararası hasta hizmeti olacak Gümüş, şehir hastanelerinin Türkiye'de hizmet almak isteyenlere ve başka ülke sağlık bakanlıklarıyla yapılan iş birliği çerçevesinde gelecek hastalara da hizmet verilebileceğini anlatarak uluslararası hasta hizmetlerinin de yapılacağını bildirdi. Gümüş, bu hastanenin yaklaşık 300 yatağının da uluslararası hasta hizmetleri için dizayn edildiğini aktardı. Uluslararası hasta hizmetinden, sağlık turizminden de bu hastanenin önemli gelirleri olacağını vurgulayan Gümüş, "Bu hastanede çalışmak, sağlık personeli açısından da farklı olacak. Çünkü referans hastanede çalışanları teşvik edeceğiz. Bunların döner sermayeleri, sağlık turizmi gelirleri başta olmak üzere. Bu şekilde hastanelerimizi tamamlayarak Türkiye'deki sağlık tesisi açısından ihtiyaçlarımızı 2023 yılına kadar tamamlamış oluyoruz." diye konuştu. Gümüş, altıncı şehir hastanesinin Eskişehir'de bulunduğunu ve kabul sürecinde olduğuna işaret ederek bu hastanenin muhtemelen temmuzda kabulünün tamamlanıp açılacağını söyledi. Bilkent Şehir Hastanesinin de yedinci hastane olarak yaz aylarında hizmete girebileceğini dile getiren Gümüş, Manisa ve Elazığ ile toplamda 30 şehir hastanesi projesinin bitirileceğini kaydetti.

Gümüş, buraya taşınacak hastanelerin koğuş sisteminde, 50-100 yıllık hastaneler olduğuna dikkati çekerek onların da revize edilmesi gerektiğini belirtti. Hastane eskidikçe özellikle enfeksiyon hastalıklarındaki kontrollerin güçleştiğini anlatan Gümüş, yeni, modern binalarda hasta kabul etmenin gururunu da yaşadıklarını aktardı. - Vatandaş 1 kuruş ödemeyecek Şehir hastaneleri konusunda bazı yanlış bilgilendirmeler bulunduğunu, şehir hastanelerine "paralı" dendiğini ifade eden Gümüş, "Burada vatandaşlarımız bir lira ödemeden, bir kuruş ödemeden, nasıl şu anda gidip hizmet alıyorlarsa Sağlık Bakanlığının hastanesidir, herhangi bir para ödenmeyecektir, otopark ücreti alınmayacaktır. Bizim normal hastanelerimiz gibi ücretsizdir buralar." diye konuştu. Bu hastanelere "şirketin hastanesi" yönündeki eleştirilere de değinen Gümüş, şunları söyledi: "Bunu yapan firmalar, sadece burayı yapıyorlar. Buranın bütün işletmesi Sağlık Bakanlığınındır. Hastane Sağlık Bakanlığının olacaktır. Şirketin hastanesi, yapan firmaların hastanesi değildir. Biz bir anlaşma yapıyoruz, 'Kira karşılığı bana bir yer yap. Ben sana 25 sene kira ödeyeyim, 25 sene sonra benim olsun o bina' diyoruz. Biz kendi paramızı harcamayalım, firma gitsin kredi bulsun yapsın burayı. Ben de ona her ay kiramı ödeyeyim, ama 25 yıl sonra tamamen sıfır, bakımı bitmiş olarak, her tarafı sıfır kilometre bana teslim edecek. Bütün sorumluluk firmaya ait. Ben bir kuruş harcamayacağım. 25 yıl sonra burası devletin yine malı olacak, tapusu tamamen geçmiş olacak. Ama aldığımız günden itibaren bizim. Sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığı veriyor. Bizim doktorumuz, hemşirelerimiz, ekiplerimiz veriyor. Bu hastanelerin söylendiği gibi 'Şirketlere para kazandırıyoruz. Şirketler bütün geliri elde ediyorlar.' değil. Bütün gelir Sağlık Bakanlığına geliyor."

Gümüş, bu hastanelerle ilgili "hasta garantisi"nden de bahsedildiğine işaret ederek "Biz bu hastanelerde hiçbir şekilde hasta garantisi vermiyoruz. Hasta garantisi olmaz." dedi. Eyüp Gümüş, birçok ülkenin Türkiye modeli hastaneleri yapmak için gayret gösterdiğini ve bunun için kendilerini davet ettiğini de anlattı. Türkiye'de tamamlanacak toplam 30 şehir hastanesinin 44 bin yatağı olacağını ve bunların 3-4 yıl içinde bitirileceğini vurgulayan Gümüş, bu kadar hızla bu kadar hastane bitiren başka ülke olmadığını aktardı. Birçok hastanenin 50 yıllık, hatta 100 yıllık olduğuna dikkati çeken Gümüş, şöyle konuştu: "Bu hastanelerin artık ameliyathanelerinden, yoğun bakımlarından çıkmamız gerekiyor. Sürelerini doldurdular. Artık yeni, modern binalara bunları taşımamız lazım. 2023'e kadar Türkiye bütün hastanelerini yenilemiş oluyor. Eski hiçbir hastanesi kalmıyor. Eskileri daha sonra yeniden revize ederiz, onları da kullanırız. Bu çerçevede şehir hastanelerini tamamlayacağız. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığının yüz akıdır, ülkemizin yüz akıdır. Vatandaşımıza verilen değerin göstergesidir. Burada para yoktur. Biz şunu da vadediyoruz Sağlık Bakanlığı olarak. Biz bu hastanelerden 20 milyar dolar sağlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bu, Sağlık Bakanlığı bütçemizin de tamamı demek."