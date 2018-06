Bilkent Şehir Hastanesi'nde kabul süreci başladı

Gümüş, hastaneleri bir, iki, üç ve dördüncü basamak olarak kategorilere ayırdıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şehir hastaneleri en üst kategori, yani kategori dört, A-Plus, her şeyin olduğu referans hastaneleri olacak buralar. 'İçinde yok yok' dediğimiz hastaneler buralar olacak. Organ naklinden tutun da kemik iliğinden, kanser cerrahisinden, her türlü üst düzey cihazlarla tamamen donatılmış bir hastane olarak hizmet edecek. Biz bu referans hastanelerimizi 30 bölgemizde planlıyoruz ve ona göre bir çalışma yapıyoruz. Ankara'daki diğer hastanelerimiz de şehir merkezinde çalışmaya devam edecek. Ancak bir akciğer nakli, karaciğer nakli gerekiyorsa bu deneyimli merkezlerde, içinde deneyimli ekiplerin, hemşirelerin, sağlık personelinin olduğu bu merkezlerde tedavi edilecekler. Hastanelerimizin kapasiteleri geniş. Otoparkları var. Her bir yatağı iki otopark planlanmıştır. Vatandaş geldiğinde arabasını park edecek yer aramasın, direk kapalı otoparka ücret ödemeden gelsin, arabasını park etsin, tedavisini olsun gitsin. Bu çerçevede dizayn edilmiştir."