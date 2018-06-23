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Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden "Drone Takip Sistemi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, bireysel kullanımı her geçen gün artan "drone"ların yerinin tespiti ve takibi amacıyla yeni bir sistem geliştirdi - Kullanıcılar, "Drone Takip Sistemi" ile çevrelerindeki sisteme kayıtlı "drone"ları anlık olarak görüntüleyebilecek ve kendilerine uzaklıklarını öğrenebilecek - Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Varol Akman: - "Destek verildiği müddetçe, dünyanın ihtiyaç duyduğu bu uygulama, özellikle güvenlik alanında çokça kullanılıp yararlı olabilir"

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL -Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, bireysel kullanımı her geçen gün artan "drone"ların yerinin tespiti ve takibi amacıyla "Drone Takip Sistemi" geliştirdi.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Varol Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümünün son sınıf öğrencileri, Veysel Alperen Ceylan, Shahriyar Mammadli, Nihad Azimli ve Burak Özmen'den oluşan ekip ile "drone"ları takip için bilgisayar yazılımı geliştirdiklerini belirtti.

Kullanımı her geçen gün artan ve çoğunda kamera bulunan "drone"ların güvenlik ve gizlilik ihlallerine sebep olduğunu söyleyen Akman, bu araçlar hakkında bilgi sağlayan mevcut bir kontrol mekanizması bulunmadığına dikkati çekti.

Akman, hükümetler başta olmak üzere dünya genelinde birçok kurumun, "drone"ları kayıt altına alma ve kontrol etme talebinin bulunduğunu vurgulayarak, üniversitelerinde "Drector" isminde global "Drone Takip Sistemi"ni bu talepleri karşılamak için kurduklarını bildirdi.

- Kullanıcılar çevrelerindeki droneları görebilecek

Drone Takip Sistemi için Android, IOS ve Windows işletim sistemine sahip telefonlarda çalışabilen hibrit bir mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyen Akman, şunları kaydetti:

"Mobil uygulama ile kullanıcılar, çevrelerinde uçan 'drone'lar hakkında farklı modlar ile bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu modlardan biri olan harita modu ile kullanıcılar çevrelerinde uçan sisteme kayıtlı tüm 'drone'ları harita üzerinde anlık olarak görüntüleyebiliyorlar ve harita üzerindeki 'drone'lara tıklayarak tıkladıkları 'drone'un kime ait olduğunu görebiliyorlar.

Diğer bir mod olan kamera modunda ise kullanıcılar gördükleri 'drone'ların fotoğrafını çekerek kime ait olduğunu görebiliyorlar. Kamera modunda, kullanıcıların, fotoğrafını çektiği şeyin bir 'drone' olmaması veya fotoğrafı çektiği yönde sisteme kayıtlı bir 'drone' bulunmaması halinde bir bilgi mesajı gösteriliyor. Kullanıcılar, aynı zamanda liste modu ile çevresindeki 'drone'ları en yakındaki başta olmak üzere listeleyebiliyor. Kullanıcılar, harita, kamera ve liste modlarıyla tespit ettikleri 'drone' ve sahibi hakkındaki bilgiler ile 'drone'un kullanıcıya olan uzaklığı gibi bilgilere ulaşabiliyor. İlgili 'drone'u yetkililere şikayet edebiliyorlar."

- "Güvenlik alanında çokça kullanılabilir"

"Drone Takip Sistemi"ni oluşturmak için bu cihazlara çip yerleştirdiklerini belirten Akman, "(Drone)lara çip yerleştirerek, konumlarını veri tabanımızda saklayarak anlık olarak öğrenebilmekteyiz." dedi.

Bir sonraki süreçte "drone" üreticisi firmalar ve hükümetler ile bu sistemi standart hale getirmek için görüşmeler yapmayı planladıklarına işaret eden Akman, destek verildiği müddetçe, dünyanın ihtiyaç duyduğu bu uygulamanın, özellikle güvenlik alanında çokça kullanılıp yararlı olabileceğini sözlerine ekledi.

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