Bilnet Okulları yatırımlarını Mersin Kampüsüyle sürdürüyor

MERSİN (AA) - Bilfen Şirketler Grubunun yeni okul markası Bilnet Okulları, kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırma hedefi kapsamında Mersin Kampüsü'nün imzalarını attı.
Bilnet Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilnet Okulları Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Tatar’ın yanı sıra Bilnet Mersin Kampüs kurucularının katılımıyla gerçekleşen törende yeni yatırım için imzalar atıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Bilnet Okulları'nı, Bilfen Şirketler Grubu’nun bilgi birikimi ve başarısını referans alarak kurduklarını belirterek, yeni okul markasıyla Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.
Tatar da çocukları geleceğe hazırlamanın en iyi yolunun, alacakları eğitimin kalitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, "Yeni dönemde Türkiye'nin 7 bölgesindeki 21 yerleşkemizle anaokulundan liseye kadar her seviyede eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bilnet Okulları olarak eğitimde yarattığımız kaliteyi Türkiye’nin dört bir noktasına taşımak istiyoruz. 500 milyon liraya varan yatırımla eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamıda yaratarak Türkiye’nin ekonomisine katma değer yaratıyoruz." ifadesini kullandı.
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!
AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum