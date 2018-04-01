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BİLSAM’dan konferanslar serisi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

BİLSAM tarafından “Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Siyasetnameleri Yeniden Okumak” konulu konferans düzenledi.Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından her hafta sonu gerçekleştirilen paneller serisi devam ediyor.Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan Prof.

BİLSAM’dan konferanslar serisi devam ediyor

BİLSAM tarafından “Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Siyasetnameleri Yeniden Okumak” konulu konferans düzenledi.
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından her hafta sonu gerçekleştirilen paneller serisi devam ediyor.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer, BİLSAM’ın konuğu olarak Malatya’ya geldi. Dinçer “Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Siyasetnameleri Yeniden Okumak” konulu konferans gerçekleştirdi.
Konferansta konuşan Dinçer, yönetim sistemlerini anlatarak, İslam’a en uygun olan sistem hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Konferansa BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİLSAM’dan konferanslar serisi devam ediyor

BİLSAM’dan konferanslar serisi devam ediyor

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