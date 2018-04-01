BİLSAM’dan konferanslar serisi devam ediyor

BİLSAM tarafından “Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Siyasetnameleri Yeniden Okumak” konulu konferans düzenledi.
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından her hafta sonu gerçekleştirilen paneller serisi devam ediyor.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer, BİLSAM’ın konuğu olarak Malatya’ya geldi. Dinçer “Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Siyasetnameleri Yeniden Okumak” konulu konferans gerçekleştirdi.
Konferansta konuşan Dinçer, yönetim sistemlerini anlatarak, İslam’a en uygun olan sistem hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Konferansa BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum