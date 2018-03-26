BİLSAM’ın paneller serisi devam ediyor

BİLSAM tarafından gerçekleştirilen paneller serisinde bu hafta ‘Beyin, Zihni ve Kuantum ile İnsan kainat ilişkisi’ konulu panel düzenlendi.

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından her hafta sonu gerçekleştirilen paneller serisi bu hafta da farklı bir konu ve konuşmacılar ile devam etti.

BİLSAM konferans salonunda düzenlenen bu haftaki panelin konusu ise “Beyin, Zihni ve Kuantum ile İnsan kainat ilişkisi’ oldu. Moderatörlüğünü Dr. Deniz Akdeniz Topçu’nun yaptığı panelin konuşmacıları ise Yrd. Doç. Dr. Tuncay Özdemir, Araştırmacı Erdal Uslu, Dr. Ömer Faruk Kalı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sait Aytekin oldu. BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşında dinleyici olarak katıldığı panelde konuşmacılar kendi dallarında ‘Beyin, Zihni ve Kuantum ile İnsan kainat ilişkisi’ konusunda dinleyicileri bilgilendirdiler.

BİLSAM’ın panelleri serisi önümüzdeki hafta da farklı konu ve konuşmacılarla devam edecek.