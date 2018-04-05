BİLSEM Öğrencileri gıdanın izini sürüyor

Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yürütülen proje ile BİLSEM öğrencilerine sera, bahçe, çiftlik, üretim tesisi, market gibi mekânlarda uygulamalı eğitimler veriliyor. Ortaokul öğrencileri ile birlikte yürütülen projede, öğrencilerin yerinde gözlem ve inceleme yaparak gıdanın izini sürmeleri, böylece gıda okuryazarı haline gelmeleri amaçlanıyor.
MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Özdemir projede hakkında verdiği bilgide, “İçinde bulunduğumuz dönemde gıdaların gittikçe bozulması, insan sağlığını, doğal çevreyi ve yerel tarım sistemlerinin geleceğini tehdit etmektedir. Bu nedenle, erken yaşlardan itibaren tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi kritik bir önem kazanmış durumdadır” dedi.
BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ise, “Muğla’mızın tarım ve turizme dayalı bir ekonomisi var. Özellikle tarıma dayalı ürün çeşitliliğinin arttırılmasında, bölgemizin potansiyelinin açığa çıkartılmasında rol almak ve bunun için de sağlıklı üretimi/tüketimi öğrencilerimizden başlayarak yaygınlaştırmanın telaşı içerisindeyiz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmayı önemsiyorum” dedi.
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