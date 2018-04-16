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BİLSEM öğrencilerine Scratch eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi 5.

BİLSEM öğrencilerine Scratch eğitimi verildi

Adıyaman Üniversitesi 5. Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri Haftası kapsamında Üniversite Elektronik ve Yazılım (IEEE) Topluluğu tarafından Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören ortaöğretim öğrencilerine yönelik Scratch programlama eğitimi verildi.
Adıyaman Üniversite Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuarlarında Topluluk Başkanı Özgür Fırat Saydam ve üyeler Mehmet Mustafa Alparslan, Sümeyra Deveci, Şerife Nur Bal, Ayşe Şimşek, Ömer Faruk Demiral ve Kürşat Kızılaslan tarafından verilen eğitimde BİLSEM öğrencilerine yazılım, programlama ve etkileşim konularında bilgiler verildi.
Topluluk üyeleri amaçlarının orta öğretimde okuyan öğrencilere başta yazılım olmak üzere bilgisayar ve uygulamaları hakkında bilgiler vermek olduğunu söyleyen Topluluk Üyeleri Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri Haftası süresince farklı günlerde farklı öğrencilere bu eğitimi vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

BİLSEM öğrencilerine Scratch eğitimi verildi

BİLSEM öğrencilerine Scratch eğitimi verildi

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