Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Sinem Tetik, Hande Öztürk, Muzaffer Vardarlı
Galatasaray: Işıl Alben 7, Quigley 25, Kobryn 6, Tuğba Taşçı 12, Dubljevic 8, Gizem Başaran 9, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 6, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül 8, Epoupa 9, Eda Şahin
Bornova Beckerspor: Sümeyya Özcan 1, Ece Deniz Onat, Lubcke 6, Şebnem Özçelik 6, Mc Laren 17, Lara Yavaş, Molnar 8, Gizem Gökdemir 6
1. Periyot: 33-14
Devre: 65-26
3. Periyot: 78-35
İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, Bornova Beckerspor'u 53 sayı farkla 97-44 yendi.
Galatasaray, 3 maçlık yenilgi serisini sona erdirdi ve galibiyet sayısını 7'ye yükseltti. Bornova Beckerspor ise 15. maçında da yenilgiyle ayrıldı.
(AA)
Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması
Son dakika! YPG komutanları öldürüldü
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava
3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası
Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu
Afrin operasyonu ile ilgili Rus gazetecilerden çarpıcı ifadeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!
Okuyucu Yorumları 0 yorum