Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Fatih Güler, Seda Esen, Mehmet Hikmet Fethullah Fen
Bornova Beckerspor: Mürüvvet Menderes 2, Sümeyya Özcan 12, Şebnem Özçelik 5, Lubcke 20, Gizem Gökdemir 7, Ece Deniz Onat 6, Lara Yavaş 2, Göksu Kalender 2, Şule Sena Avşar, Molnar 13
Canik Belediyespor: Duygu Fırat 9, Gizem Yavuz 8, White 25, Warley 30, Murph 50, Ayşe Pelin Gürçavdı 7, Ceren Gökdemir, Yasemin Begüm Dalgalar 7, Putnina 9
1. Periyot: 21-38
Devre: 37-73
3. Periyot: 47-104
Beş faulle çıkan: 39.31 Ayşe Pelin Gürçavdı (Canik Belediyespor)
İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 145-69 mağlup etti.
Bornova Beckerspor geçen hafta da Çukurova Basketbol'a 145-41 yenilmişti.
(AA)
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