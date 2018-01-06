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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Bornova Beckerspor: 69 - Canik Belediyespor: 145

Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Fatih Güler, Seda Esen, Mehmet Hikmet Fethullah Fen

Bornova Beckerspor: Mürüvvet Menderes 2, Sümeyya Özcan 12, Şebnem Özçelik 5, Lubcke 20, Gizem Gökdemir 7, Ece Deniz Onat 6, Lara Yavaş 2, Göksu Kalender 2, Şule Sena Avşar, Molnar 13

Canik Belediyespor: Duygu Fırat 9, Gizem Yavuz 8, White 25, Warley 30, Murph 50, Ayşe Pelin Gürçavdı 7, Ceren Gökdemir, Yasemin Begüm Dalgalar 7, Putnina 9

1. Periyot: 21-38

Devre: 37-73

3. Periyot: 47-104

Beş faulle çıkan: 39.31 Ayşe Pelin Gürçavdı (Canik Belediyespor)

İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 145-69 mağlup etti.

Bornova Beckerspor geçen hafta da Çukurova Basketbol'a 145-41 yenilmişti.

(AA)

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