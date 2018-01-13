Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Ahmet Tunca Evcil
Bornova Beckerspor: Sümeyya Özcan 14, Şebnem Özçelik 8, Lubcke 16, Ece Deniz Onat 7, Lara Yavaş 2, Molnar 8, McLaren 21
Abdullah Gül Üniversitesi: Melis Gülcan 8, Marginean 13, Tolo 24 , Miljkovic 21, Gizem Sezer 9, İlknur Yıldızhan 2, Cansu Aslan 4, Ezgi Manlacı 6, Büşra Sayım
1. Periyot: 32-21
Devre: 46-44
3. Periyot: 59-73
İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 87-76 mağlup etti.
(AA)
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