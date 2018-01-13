Salon: Mehmet Sait Zarifoğlu
Hakemler: Sertan Kırklar, Süleyman Dağder Dağlı, Orhan Çağrı Hekimoğlu
OGM Ormanspor: Thomas 19, Damla Gezgin, Şerife Alperi Onar 8, Kulichova 2, Sykes 19, Simay Karaman 1, Ivankovic 5, Ayşe Pelin Gürçavdı
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 5, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 4, Powers 17, Dabovic 5, Ayşe Cora 13,Verameyenka 9, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Tilbe Şenyürek
1. Periyot: 15-15
Devre: 26-27
3. Periyot: 48-42
5 faulle çıkan: 39.54 Ayşe Cora (Fenerbahçe)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda OGM Ormanspor'u 57-54 yendi.
(AA)
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