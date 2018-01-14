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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 7 dakika önce

- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 87 - Galatasaray: 77

Salon: Edip Buran

Hakemler: Önder Yılmaz, Ali Köseoğlu, Umut Özgün Ergün

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Gajic 25, Hartley 27, Melike Tuğba Oral, Thomas 20, Deniz Çolakoğlu, Gülşah Gümüşay, Cado 6

Galatasaray: Epoupa 10, Işıl Alben 8, Dubljevic 8, Petronyte 12, Tuğba Taşcı 4, Davis 22, İrem Naz Topuz 7, Gizem Başaran 6, Merve Uygül

1. Periyot: 27-20

Devre: 44-40

3. Periyot: 63-53

MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray'ı 87-77 yendi.

(AA)

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