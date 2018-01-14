Salon: Edip Buran
Hakemler: Önder Yılmaz, Ali Köseoğlu, Umut Özgün Ergün
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Gajic 25, Hartley 27, Melike Tuğba Oral, Thomas 20, Deniz Çolakoğlu, Gülşah Gümüşay, Cado 6
Galatasaray: Epoupa 10, Işıl Alben 8, Dubljevic 8, Petronyte 12, Tuğba Taşcı 4, Davis 22, İrem Naz Topuz 7, Gizem Başaran 6, Merve Uygül
1. Periyot: 27-20
Devre: 44-40
3. Periyot: 63-53
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray'ı 87-77 yendi.
(AA)
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