HABER

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- Çukurova Basketbol: 69 - Yakın Doğu Üniversitesi: 91

Salon: Edip Buran

Hakemler: Ozan Gönen, Ogün Cılız, Mehmet Onur Sönmez

Çukurova Basketbol: Larkins 10, Melis Talay 14, Sinem Ataş 8, Iagupova 10, Liudmyla 2, Fatmanur Karakaş 2, Bahar Yapar, Manolya Kurtulmuş, Gökşen Fitik 6, Sanem Gamze Zeren 2, Shileds 15, Tuğçe Murat

Yakın Doğu Üniversitesi: Elin Eldebrink 15, Bahar Çağlar 11, Holingsvorth 18, McBride 7, Vandersloot 14, Olcay Çakır Turgut 11, Lavender 10, Cansu Köksal 3, Gökçe Doğan 2

1. Periyot: 23-27

Devre: 37-50

3. Periyot: 54-69

MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında lider Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 91-69 yendi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli baş başa eğlendi

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli baş başa eğlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep’te transfer

Gazişehir Gaziantep’te transfer

Afrin'e hava harekatı başladı! Sınır hattında uçak sesleri...

Afrin'e hava harekatı başladı! Sınır hattında uçak sesleri...

AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül yezitbaşı gibi'

AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül yezitbaşı gibi'

Efsane türkü mahkemelik oldu!

Efsane türkü mahkemelik oldu!

Maçın ardından

Maçın ardından

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.