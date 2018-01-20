Salon: Edip Buran
Hakemler: Ozan Gönen, Ogün Cılız, Mehmet Onur Sönmez
Çukurova Basketbol: Larkins 10, Melis Talay 14, Sinem Ataş 8, Iagupova 10, Liudmyla 2, Fatmanur Karakaş 2, Bahar Yapar, Manolya Kurtulmuş, Gökşen Fitik 6, Sanem Gamze Zeren 2, Shileds 15, Tuğçe Murat
Yakın Doğu Üniversitesi: Elin Eldebrink 15, Bahar Çağlar 11, Holingsvorth 18, McBride 7, Vandersloot 14, Olcay Çakır Turgut 11, Lavender 10, Cansu Köksal 3, Gökçe Doğan 2
1. Periyot: 23-27
Devre: 37-50
3. Periyot: 54-69
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında lider Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 91-69 yendi.
(AA)
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