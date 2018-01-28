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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 6 dakika önce

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67 - Çukurova Basketbol: 56

Salon: Antakya

Hakemler: Uğur Özen, Tolga Edis, Egemen Ercan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Bahar Öztürk 10, Abdelkader 6, Hülya Çoklar, Mitchell 9, Paris 4, Özge Yavaş, Snytsina 21, Devran Tanaçan, Merve Aydın 15,Seda Deniz 2

Çukurova Basketbol: Iagupova 5, Shields 6, Larkins 10, Melis Talay 9, Sanem Gamze Zeren 9, Bahar Yapar 8, Liudmyla 1, Sinem Ataş 3, Tuğçe Murat 4, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik 1

1. Periyot: 15-16

Devre: 40-27

3. Periyot: 55-37

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 67-56 yendi.

(AA)

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