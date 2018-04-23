İZMİR (AA) - İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 30 ortaokulundan bin 300 öğrenci renkli gösteriler sundu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenleri izlemeye gelenleri "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı ve ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan öğrenciler. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çiçek verdi.
- "Tek çocuk bayramı"
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, 23 Nisan 1920’de, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla kurulan meclisin, necip milletin vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlığa olan aşkı ve milli iradenin neticesi olduğunu söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçtiğini hatırlatan Yahşi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımızın atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaklarına ilişkin sözü, milletimizin evlatlarına duyduğu güvenin ve inancın göstergesidir." dedi.
Yahşi, hangi ülkeden, hangi kültürden olursa olsun bayramda bir araya gelen dünya çocuklarının sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları verdiği anlattı.
Çocukların en güzel hayallerin mimarı ve teminatı olduğunu vurgulayan Yahşi, şöyle devam etti:
"Güneş yüzlü evlatlarım, siz Türkiye gibi aydınlık ve güzelsiniz. Şanlı tarihimizden alacağınız özgüvenle el ele verip samimiyetle gayret gösterdiğinizde bu cennet vatanımız, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara umut ve ilham kaynağı olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımızı çok daha yükseklerde dalgalandıracak, bu toprakların şarkısını dünyanın her yerinde söyleyecek ve söyletecek olan sizlersiniz. Yarının Türkiye'si bugün sizlerin omuzları üzerinde yükseliyor."
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajlar okundu.
- Bin 300 öğrenci gösteriler sundu
Törende şiirlerin okunmasının ardından 30 ortaokuldan bin 300 öğrenci çeşitli gösteriler sundu. İzmir ve çeşitli yörelere ait müzikler eşliğinde 672 öğrencinin görev aldığı "Geçmişten Geleceğe Anadolu" adlı koreografi sergilendi.
"Ümidimiz Gençliktedir" adlı gösteride müzik eşliğinde öğrenciler çeşitli aksesuarla gösterilerini renklendirdi, ardından "Atatürk'ün Çocuklarıyız" gösterisini sundu. Tüm öğrencilerin görev aldığı final sahnesinde Türk bayrağı ve üzerinde Atatürk'ün portresinin bulunduğu bayrak açıldı.
Tören kent protokolü ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla töreni ilgiyle izledi. Meydanın çevresindeki binalara Türk bayraklarının asıldı.
- Uşak
Uşak'ta,15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunma töreninin ardından düzenlenen programda konuşan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm çocuklara armağan ettiğini belirterek "Bizler geleceğimizin teminatı çocukları en güçlü şekilde hazırlıyor ve eğitiyoruz. Bu asil milletin güzel çocukları, bu önemli ve anlamlı günü bütün dünya çocuklarıyla paylaşarak kutluyor." dedi.
Programda, öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunu gösterileri sunuldu.
Okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Uşak Valisi Salim Demir, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Manisa
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler şiir okudu.
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin yaptığı konuşmada, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu ifade ederek "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması milli iradenin egemen hale geldiği gün bayram olarak kabul edilmiş. Bu bayramla bütün savaşların en zayıf ve en çilekeş kesimi olan sevgili çocuklara hediye edilmiştir. Yeryüzünde çocuklara özgür tek milli bayramda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır." dedi.
Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.
Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, öğrenciler, vatandaşlar ve aileler katıldı.
- Denizli
Denizli Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kutlama töreni daha sonra Açıkhava Tiyatrosu'ndaki programla devam etti. Yöresel halk oyunları sergileyen öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.
Törende, engelli bireylerden oluşan İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Mehter Takımı konser verdi.
Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, 11. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri katıldı.
- Aydın
Aydın’da Valilik binası önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ahmet Hünük Atatürk anıtına çelenk sundu.
Törende Hünük, çocuklara seslenerek "Okuyan araştıran sorgulayan bilim ve teknolojiyi gerekli bir şekilde kullanan milli ve manevi değerleriyle insan hayatının haklarına saygılı kendine güvenen bireyler olmak için mücadele edin. Böyle yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük başarılara imza atacağınıza eminiz ve sizlere güveniyoruz." dedi.
Program daha sonra Adnan Menderes Stadı’nda yapılan etkinliklerle devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi öğrencileri burada halk oyunları gösterisi yaptı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, il genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir, Uşak, Manisa, Denizli ve Aydın'da coşkuyla kutlandı - İzmir'deki törende 30 ortaokuldan bin 300 öğrenci renkli gösteriler sunarken, Denizli'de mehter takımı konser verdi
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum