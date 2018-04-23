23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçtiğini hatırlatan Yahşi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımızın atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaklarına ilişkin sözü, milletimizin evlatlarına duyduğu güvenin ve inancın göstergesidir." dedi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, 23 Nisan 1920’de, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla kurulan meclisin, necip milletin vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlığa olan aşkı ve milli iradenin neticesi olduğunu söyledi.

Törenleri izlemeye gelenleri "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı ve ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan öğrenciler. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çiçek verdi.

İZMİR (AA) - İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 30 ortaokulundan bin 300 öğrenci renkli gösteriler sundu.

Yahşi, hangi ülkeden, hangi kültürden olursa olsun bayramda bir araya gelen dünya çocuklarının sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları verdiği anlattı.

Çocukların en güzel hayallerin mimarı ve teminatı olduğunu vurgulayan Yahşi, şöyle devam etti:

"Güneş yüzlü evlatlarım, siz Türkiye gibi aydınlık ve güzelsiniz. Şanlı tarihimizden alacağınız özgüvenle el ele verip samimiyetle gayret gösterdiğinizde bu cennet vatanımız, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara umut ve ilham kaynağı olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımızı çok daha yükseklerde dalgalandıracak, bu toprakların şarkısını dünyanın her yerinde söyleyecek ve söyletecek olan sizlersiniz. Yarının Türkiye'si bugün sizlerin omuzları üzerinde yükseliyor."

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajlar okundu.

- Bin 300 öğrenci gösteriler sundu

Törende şiirlerin okunmasının ardından 30 ortaokuldan bin 300 öğrenci çeşitli gösteriler sundu. İzmir ve çeşitli yörelere ait müzikler eşliğinde 672 öğrencinin görev aldığı "Geçmişten Geleceğe Anadolu" adlı koreografi sergilendi.