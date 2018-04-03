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Bin 500 öğrenciye kızamık aşısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ), 1’i yabancı uyruklu 8 öğrencide kızamık tespit edilmesinin ardından bin 500 öğrenciye tedbir amaçlı kızamık aşısı yapıldı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta AÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu 1 öğrencide kızamık tespit edildi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ), 1’i yabancı uyruklu 8 öğrencide kızamık tespit edilmesinin ardından bin 500 öğrenciye tedbir amaçlı kızamık aşısı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta AÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu 1 öğrencide kızamık tespit edildi. Öğrenci tedaviye alınırken, temas ettiği kişiler de aşılandı. Olayın ardından daha önce kızamık aşısı olmayan diğer öğrencilerinde aşılanması gerekti. AÜ Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, hastalığın ilk olarak yurt dışından gelen yabancı uyruklu 1 öğrencide tespit edildiğini söyledi. Serinoğlu, "Üniversite genelinde toplam 7 kızamık vakası daha tespit edildi. İlk vakanın tespit edilmesinden sonra koordinasyon ekibi tarafından hızla olaya müdahale edilmiş, hastaların hızla tedavi süreci başlatılmıştır. 28 Mart’ta bu yana şüpheli herhangi bir kızamık vakası tespit edilmemiştir. Şu an itibarıyla halk sağlığı açısından endişe edilecek durum olmayıp, olay kontrol altına alınmıştır. Kızamık hastaları ile ilgili teması olduğu düşünülen, daha önce aşı olmadığını beyan eden bin 500 öğrencimiz gönüllü olarak aşı olmuştur" dedi.
Öte yandan Antalya genelinde, 4 bin 250 kişinin kızamık aşısı olduğu belirtildi.

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