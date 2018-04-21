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Bin 700 rakımda tekne turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Bayburt’un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için inşa edilen ve yaklaşık bin 700 rakımda bulunan Demirözü Barajı, ilçe belediyesinin girişimleriyle turizm alanında da hizmet sunuyor.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için inşa edilen ve yaklaşık bin 700 rakımda bulunan Demirözü Barajı, ilçe belediyesinin girişimleriyle turizm alanında da hizmet sunuyor. Baraj üzerinde geçtiğimiz yıl başlayan tekne turları bu yılda kaldığı yerden devam ediyor.
Demirözü Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl baraj üzerinde hizmet vermeye başlayan ‘Diriliş’ adı verilen tekne, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen geziye katılmak isteyen yaklaşık 500 kişiyi ağırladı.
Tekne turu için vatandaşlar, gruplar halinde tekneye alınarak çevre genişliği 11 kilometre olan Demirözü Barajı üzerinde gezdirildi. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
“Bayburt’un denizi”
Turizm Haftası kutlamalarını bu yıl ilk defa il merkezinin dışına taşıyarak tanıtımı geniş tuttuklarını belirten Kurtoğlu, kutlamalar kapsamında kent merkezindeki Bayburt Kalesi’nin yanında kültürel değerler olan Dede Korkut, Şair Zihni ve Bamsı Beyrek gibi karakterlerin de canlandırmasını yaptıklarını belirterek, "Yine bu kapsamda dün Aydıntepe Yeraltı Şehri ile Baksı Müzesi gezisi yaptık. Bugün ise bu kapsamda Bayburt’un denizi diye nitelendirilen Demirözü Barajı’na gezi düzenledik" dedi.
Kurtoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tanıtım böyle olur. İnşallah bu tanıtımları devam ettireceğiz. Bu tanıtımlarımızı gelecek yıllarda çevre illerimize de ilimizin tanıtımını taşıyacağız. Çevre illerdeki tanıtımlarımızla turisti Bayburt’a çekmeye çalışacağız" diye konuştu.
Tekne gezisine katılan Evin Yaşar ise, Demirözü Barajı’na ilk defa geldiğini, baraj ve çevresini çok beğendiğini dile getirerek, "Bizler Bayburt’u yalnızca Çoruh Nehri ve kıyısından ibaret sanıyorduk. Ancak buraya gelip bu doğayı görünce bunun böyle olmadığını da anlamış oldum. Bu imkanı bizlere sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bayburt Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kılıç da, Bayburt’a üniversite eğitimi için 4 yıl önce geldiğini ve bu yıl kentte son senesi olduğunu anlatarak, Bayburt’tan gitmeden önce Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt’un bu güzelliklerine şahit olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Geziye katılan vatandaşlar, tekne üzerinde halay çekip, hatıra fotoğrafı çektiler. Gezinin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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