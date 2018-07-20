Bin 800 rakımlı yaylada horon keyfi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Kadırga Yaylası'nın Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illeri ile birçok belde ve ilçenin ortak buluşma noktası olduğunu söyledi.

Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı.

Namazın ardından yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte yöreye özgü giyinenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, kemençe eşliğinde soğuk, sisli ve yağmurlu havaya rağmen doyasıya horon oynadı.

Her yıl geleneksel olarak Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Kadırga Otçular Yayla Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılanlar, yoğun sis ve yağmura rağmen kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kadırga yaylasının yüzlerce yıldır geleneğin ve kültürün yaşatıldığı çok önemli bir bölge olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'nde yaylacılık çok önemli bir gelenek ve gerçek. Bizler, köylerimizde, beldelerimizde, yaylalarımızda yaşayan insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Güvende ve Kazıkbeli yaylalarımızın yolları yapıldı. İnşallah bu sene de Zigana-Kadırga arası, devamında da Kadırga ile Erikbeli arasındaki yolumuzu Yeşil Yol Projesi üzerinden beton yol olarak yapılmasını gerçekleştireceğiz. Gümüşhane ve Trabzon Valilikleri olarak milletvekillerimizin destekleriyle, belediye başkanlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin destekleriyle onbinlerce insanımızın yazın yaşadığı yaylaları bu hizmetlere kavuşturacağız."

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bir önceki görev yerinin Gümüşhane olduğunu anımsatarak, yaklaşık 4 yıldır bölgeye hizmet ettiğini belirtti.

Bölge insanına hizmet etmekten onur duyduğunu ifade eden Yavuz, "Bizim gelenek ve göreneğimizde, tarihi adetlerimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır. Geleneklerimizi ve örfümüzü muhafaza ettiğimiz müddetçe, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktıkça ayaktayız, diri bir şekilde geleceğe güvenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.