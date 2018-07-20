Bin 800 rakımlı yaylada horon keyfi

Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılanlar, yoğun sis ve yağmura rağmen kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Her yıl geleneksel olarak Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Kadırga Otçular Yayla Şenliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Şenlik öncesi vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen 557 yıllık Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde, çimenler üzerinde cuma namazı kıldı.
Namazın ardından yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte yöreye özgü giyinenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, kemençe eşliğinde soğuk, sisli ve yağmurlu havaya rağmen doyasıya horon oynadı.
Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, pestil ve köme gibi yöreye özgü yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Kadırga Yaylası'nın Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illeri ile birçok belde ve ilçenin ortak buluşma noktası olduğunu söyledi.
Kadırga yaylasının yüzlerce yıldır geleneğin ve kültürün yaşatıldığı çok önemli bir bölge olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:
"Karadeniz Bölgesi'nde yaylacılık çok önemli bir gelenek ve gerçek. Bizler, köylerimizde, beldelerimizde, yaylalarımızda yaşayan insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Güvende ve Kazıkbeli yaylalarımızın yolları yapıldı. İnşallah bu sene de Zigana-Kadırga arası, devamında da Kadırga ile Erikbeli arasındaki yolumuzu Yeşil Yol Projesi üzerinden beton yol olarak yapılmasını gerçekleştireceğiz. Gümüşhane ve Trabzon Valilikleri olarak milletvekillerimizin destekleriyle, belediye başkanlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin destekleriyle onbinlerce insanımızın yazın yaşadığı yaylaları bu hizmetlere kavuşturacağız."
Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bir önceki görev yerinin Gümüşhane olduğunu anımsatarak, yaklaşık 4 yıldır bölgeye hizmet ettiğini belirtti.
Bölge insanına hizmet etmekten onur duyduğunu ifade eden Yavuz, "Bizim gelenek ve göreneğimizde, tarihi adetlerimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır. Geleneklerimizi ve örfümüzü muhafaza ettiğimiz müddetçe, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktıkça ayaktayız, diri bir şekilde geleceğe güvenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise coğrafyalara sınır çizilebildiğine fakat gönüllere sınır çizilemeyeceğine işaret ederek, "Hasretin bittiği noktadayız. Türkiye’nin her vilayetinden, Avrupa'dan ve dünyanın her noktasından Kadırga'ya gelerek hasretin bittiği noktada buluşan herkesi selamlıyor, birlikteliğiniz, beraberliğiniz daim olsun diyorum." şeklinde konuştu.
Şenliğe, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'dan kaymakamlar, belediye başkanları ile Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de katıldı.
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