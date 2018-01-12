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Bin 823 kamu çalışanı görevine iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 03:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

- FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü görevlerine iade edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Alınan bilgiye göre, Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.

(AA)

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