Bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, bir lojistik firması Trafik Haftası'nda hayata geçirdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Akıllı TIR Akıllı Çocuklar' projesi ile yaklaşık bin çocuğa temel trafik eğitimi verdi.

Mars Logistics trafik işaretleri, trafikle ilgili proje ve ekipmanların yer aldığı TIR ile Trafik Haftası boyunca Sakarya'nın ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret etti. İlköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği projeyle, dört gün boyunca yaklaşık bin çocuğa ulaşıldı. Sakarya İl Mili Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje kapsamında Mars Logistics'in ekibi, öğrenciler ile TIR içinde temel trafik bilgilendirme çalışması yaptı. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle Trafik Haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendirildi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik kurallarını öğrenen öğrenciler, tabletler üzerinden trafikle ilgili oyunlar oynadı.

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar etkinliği her yıl yapacaklarını belirterek, "Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal yapımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana lise ve üniversite öğrencilerine yönelik önemli projeler gerçekleştirdik. İlköğretim çağındaki çocukları hedeflediğimiz 'Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar' projesi bizim çok içimize sinen bir proje oldu. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıktığımız projemizle, bu yıl Sakarya'da ilçe ve köylerinde yaklaşık bin çocuğa ulaştık. Her sene başka illerde başka çocuklarımız ile buluşmak ve bu projeyi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

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