HABER

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Adana'da bir otel işletmecisi, bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil imkanı sağlayacak

Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir otel işletmecisi, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

Toros Dağları'nda doğayla iç içe bulunan 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyenlere karşı, herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını ifade eden Kayar, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolarların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek için işletme olarak kampanya başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda bin dolar bozduranları, ücretsiz tatil olanağına kavuşturacaklarını aktaran Kayar, "Bu ayın sonuna kadar devlet bankalarında bin dolar bozdurup, dekontunu getirene, işletmemizde 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerden el birliğiyle çıkılabileceğini belirten Kayar, herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Kayar, kampanyadan yararlananların, tatillerini bir yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabileceklerini kaydetti.

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!
İhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdiİhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dolar Pozantı Süreyya Kayar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.