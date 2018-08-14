Bin dolar bozdurana, bir tepsi baklava

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'de baklavacı Mehmet Bulanık, döviz kurlarındaki yükselişe tepki göstererek, bin dolarını bozdurana bir tepsi baklava hediye edeceğini söyledi.
Kampanya ile ilgili konuşan Mehmet Bulanık, "Moralini bozma dolarını boz" dedi. Bin doları bozdurduğuna ait dekontu getirenlere bir tepsi baklava vereceğini ifade eden Bulanık, "Dolarını boz; başka Türkiye yok, ülkene sahip çık, bu ülke hepimizin. Bu millet 15 Temmuz'da diz çökmedi, Allah'ın izniyle dolar kriziyle de diz çökmeyecek" dedi.
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