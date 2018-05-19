Bin kişi Somuncu Baba Külliyesi'nde iftar etti

Malatya'da, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katılan bin kişi, Somuncu Baba Külliyesi'nde oruçlarını açtı.

Her yıl ramazanda geleneksel olarak cumartesi ve pazar günleri düzenlenen iftar programı kapsamında bu akşam bir araya gelen bin kişi, birlik beraberlik içinde iftar etti.

Hayırseverlerin katkılarıyla vakıf tarafından ramazan ayı boyunca organize edilen iftar programlarında kardeşlik ve paylaşma duygusunun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Külliye avlusunda düzenlenen programa ailesiyle katılan Mehmet İnce, manevi atmosferi olan külliyede birlik ve beraberlikle iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İnce, yaz sıcağında tutulan oruçlarını Anadolu'nun manevi mimarlarından Somuncu Baba'nın türbesi önünde Müslüman kardeşleriyle birlikte açmalarının kendisine haz verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşlik ve dayanışma duygularımız daha da perçinleniyor. Tohma Çayı'nın serinliğinde ve 30 yapraklı güllerin arasında rahmet ayını inşallah huzur içinde geçireceğiz. Külliye hafta sonları çok kalabalık oluyor. Biz de ailecek geldik. Hafta sonları düzenlenen iftar programlarına günlük ortalama bin kişi katılıyor. Yurdun dört bir tarafından gelen ziyaretçilere, yolculara ve misafirlere vakıf tarafında iftar sofrası kuruluyor."

Ramazan geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığı külliyeye gelen ziyaretçiler, manevi atmosferi yüksek güzel bir ortamda ramazanın ruhuna uygun vakit geçirme imkanı buluyor.

