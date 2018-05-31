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Bin yıllık çınar için koruma ve tescil işlemi başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan yaşının 970-1170 olduğu belirtilen çınar ağacının tescillenip koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yaprak KOÇER/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da bulunan yaşının 970-1170 olduğu belirtilen çınar ağacının tescillenip koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ekipleri ağaçla ilgili inceleme yaptı. Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunan dev çınar ağacının yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık yaşının 970-1170 olduğu belirtildi. Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan çınar ağacı, büyüklüğü ve heybeti ile görenleri şaşırtırken Tekkeköy Belediyesi'nin girişimleri sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ekipleri ağaçla ilgili inceleme yaptı. Ekipler ağacın bulunduğu yerde çeşitli ölçümleme ve incelemeler yaparak ağacın tescillenip koruma altına alınması için çalışma başlattı. Ekipler ağacın konum bilgileri, durumu, gövde çevresi gibi bilgileri kaydetti. 11 metre gövde çevresi olan çınarın yaşının en az bin yıllık olduğu ifade edildi. Ağaçla ilgili bilgilerin komisyonda değerlendirilmesi sonrasında dev çınarın tescillenip koruma altına alınacağı, sonrasında izin alınmadan ağaca hiçbir işlem yapılamayacağı, bakım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Tescil işlemi sonrasında ağaçla ilgili bilgi içeren bir tabela yerleştirilip çevresinin de koruma altına alınacağı ifade edildi.

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