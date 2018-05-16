Bin yıllık mezar taşları koruma altına alındı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Ovaköy'de uç beylerden biri olan Alâeddin Ali Bey Türbesi, define avcıları tarafından talan edildi. Tarihi kaynaklara göre içinde 7 mezar bulunan türbede, gün yüzündeki 6 mezar taşından, sadece 2'si kaldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaklaşık bin yıllık mezar taşlarını, kamyonla kent merkezine getirtti.

Kent merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Ovaköy yakınlarında bulunan Alâeddin Ali Bey Türbesi'nin bulunduğu arazi, köy halkı tarafından mezarlık olarak kullanılmaya başlandı. Mezarlık içinde kalan türbe, define avcıları tarafından kazılarak köstebek yuvasına çevrildi. Bir meteor çukurunu anımsatan türbenin yeri, görenleri üzüyor. Tarihi kaynaklara göre içinde 7 mezar bulunan türbede gün yüzünde olan 6 mezar taşından sadece ikisi kaldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, bu mezar taşlarını kepçe ve kamyon yardımı ile kent merkezine getirtti. Almaz, bir mezar taşının da toprak altında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Özellikle bu coğrafyada her biri Türk- İslam mührü niteliğindeki sanat, kültür ve tarih motiflerini görmenin mümkün olduğunu belirten Almaz şunları söyledi:

"Türk İslam unsurları Anadolu'ya 1048 Pasinler Savaşı ile girmeye başlamış uç beyliği niteliğindeki siyasi süreç Pasinler ovasından başlayarak tüm Anadolu coğrafyasına yayılmıştır. Özellikle bu coğrafyada her biri Türk İslam mührü niteliğindeki sanat, kültür ve tarih motiflerini görmemiz mümkündür. Onlardan önemlilerinden biri de Ovaköy yakınlarındaki Alâeddin Ali Bey Türbesi'dir. Yaklaşık bin yıl önce bu civardaki uç beylerinden biri olan Alâeddin Ali Bey ve ailesine ait 7 mezar tespit edilmiş, ancak bunlardan birinin toprak altında sağlam, diğer 4'ününde zaman içerisinde ciddi tahribata uğramış, özellikle define avcıları ciddi zararlar vermişlerdir. Türbe yerinde kazı çalışmaları yaparak neleri kurtarabileceğimize bakacağız. Daha sonra burada bir restorasyon çalışması başlatacağız. Müdürlüğümüz, yaklaşık 2 yıldır bu coğrafyadaki kültür varlıklarını bir merkeze toplama çalışması yapmakta olup, merkez Aziziye Belediyesi ile öngörülen bir protokol dahilinde Dadaşkent mevkiinde bölgenin en büyük açık müzesi oluşturulup, bu kültürel değerler, halkımızın ziyaretine açılacaktır."

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