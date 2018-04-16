HABER

Bin yıllık Özbek yeleği Londra’da açık arttırmada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

İpekten yapılmış bin yıllık Özbek erkek yeleği, 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Londra’da düzenlenecek müzayedede satışa çıkıyor.Dünyanın en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s, gagasında mercan taşıyan ördek motifli bu yeleği 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunuyor.

Bin yıllık Özbek yeleği Londra’da açık arttırmada

İpekten yapılmış bin yıllık Özbek erkek yeleği, 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Londra’da düzenlenecek müzayedede satışa çıkıyor.
Dünyanın en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s, gagasında mercan taşıyan ördek motifli bu yeleği 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunuyor. Bu tür yeleklerin, bugünkü Özbekistan’ın bulunduğu topraklarda onuncu yüzyıla kadar varlığını sürdüren Soğd Devleti saray üst düzey memurlarının giydiği tahmin ediliyor. Sotheby’s Orta Doğu Müdürü Benedict Carter, "Bu kadar eski bir ipek elbisenin bu derecede iyi korunmuş olması çok nadir karşılanan bir durum” dedi.

Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Ve Tosun ortaya çıktı!Ve Tosun ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.