Bin yıllık Özbek yeleği Londra’da açık arttırmada

İpekten yapılmış bin yıllık Özbek erkek yeleği, 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Londra’da düzenlenecek müzayedede satışa çıkıyor.

Dünyanın en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s, gagasında mercan taşıyan ördek motifli bu yeleği 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunuyor. Bu tür yeleklerin, bugünkü Özbekistan’ın bulunduğu topraklarda onuncu yüzyıla kadar varlığını sürdüren Soğd Devleti saray üst düzey memurlarının giydiği tahmin ediliyor. Sotheby’s Orta Doğu Müdürü Benedict Carter, "Bu kadar eski bir ipek elbisenin bu derecede iyi korunmuş olması çok nadir karşılanan bir durum” dedi.