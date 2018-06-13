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Bina boyanırken araçlarının zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

İZMİT'te, yapımı süren kongre merkezinde iddiaya göre çelik konstrüksiyonların kumlama ve boya işlemleri sırasında uçuşan kum ve boyalar, yakında bulunan okulun otoparkındaki araçlara yapıştı.

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, yapımı süren kongre merkezinde iddiaya göre çelik konstrüksiyonların kumlama ve boya işlemleri sırasında uçuşan kum ve boyalar, yakında bulunan okulun otoparkındaki araçlara yapıştı. Öğretmenler, yaklaşık 50 aracın etkilendiğini belirtip, zararlarının karşılanması için polise tutanak tutturdu.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plaj Yolu'nda müteahhit firma tarafından yapımı devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kongre merkezinde çelik konstrüksiyonların kumlama ve boyama işlemleri sırasında, yakındaki Muammer Türkan Dereli Okulları otoparkında bulunan yaklaşık 50 araç, çalışmadan etkilendi. Havada uçuşan boya ve kumlar, araçların üzerine yapıştı. Sahipleri araçları yıkattı, ancak yapışan boya ve kum çıkmayınca, polisi arayıp zararlarının karşılanması için tutanak tutturdu.

Almanca öğretmeni Ekrem Kurt, "Yapılan çalışmalardan sonra otoparktaki tüm araçların üzerinde pütürlü bir yüzey oluştu. Ben aracımı alalı henüz 1,5 ay oldu. Yetkili proje müdürüyle bir türlü görüşemeyince, bizde polisi arayıp tutanak tutturduk. Biz araçlarımızda oluşan sıkıntıların çözülmesini istiyoruz" dedi.

İngilizce öğretmeni Rasim Akgün ise, "Araçları ellediğinizde pürüzleri hissedebiliyorsunuz. Killi temizleme yöntemiyle temizletmiştim. Bugün yine üzeri kaplandı. Kompresörle demir tozları temizleniyor ve spreyle de boya yapıyorlar. Oradan uçuşan kumlar, boyalar araçlarımızın üzerine yapışıyor. Biz sorunumuzu çözecek muhatap bulamıyoruz. Mecburen polisleri çağırıp tutanak tutturduk" diye konuştu.

Öğretmen Erhan Kaplan havadan da etkilendiklerini belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait binada yapılan boyama ve kumlama çalışmasında kum ve boyaların araçlara yapıştığını gördük. Yetkililere ulaşmaya çalıştık kimseyle görüşemedik. Bizler de polisi arayarak tutanak tutturduk. Bu havayı soluyoruz da. Yaklaşık 2 aydır bu çalışmalar sürüyor" dedi.

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