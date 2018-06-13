Bina boyanırken araçlarının zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, yapımı süren kongre merkezinde iddiaya göre çelik konstrüksiyonların kumlama ve boya işlemleri sırasında uçuşan kum ve boyalar, yakında bulunan okulun otoparkındaki araçlara yapıştı. Öğretmenler, yaklaşık 50 aracın etkilendiğini belirtip, zararlarının karşılanması için polise tutanak tutturdu.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plaj Yolu'nda müteahhit firma tarafından yapımı devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kongre merkezinde çelik konstrüksiyonların kumlama ve boyama işlemleri sırasında, yakındaki Muammer Türkan Dereli Okulları otoparkında bulunan yaklaşık 50 araç, çalışmadan etkilendi. Havada uçuşan boya ve kumlar, araçların üzerine yapıştı. Sahipleri araçları yıkattı, ancak yapışan boya ve kum çıkmayınca, polisi arayıp zararlarının karşılanması için tutanak tutturdu.

Almanca öğretmeni Ekrem Kurt, "Yapılan çalışmalardan sonra otoparktaki tüm araçların üzerinde pütürlü bir yüzey oluştu. Ben aracımı alalı henüz 1,5 ay oldu. Yetkili proje müdürüyle bir türlü görüşemeyince, bizde polisi arayıp tutanak tutturduk. Biz araçlarımızda oluşan sıkıntıların çözülmesini istiyoruz" dedi.