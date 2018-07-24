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BİNA ÇÖKMEDEN ÖNCE YAŞANAN TOPRAK KAYMASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:12 | Son Güncelleme

Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesine neden olan yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökme anı amatör kamera tarafından kaydedildi.

Haber: Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesine neden olan yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökme anı amatör kamera tarafından kaydedildi.
İmrahor Caddesi üzerinde bulunan temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olaya neden olarak gösterilen yandaki inşaatın istinat duvarının çökmesi amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarında yaşanan çatlamaların ardından, duvar çöküyor.

Görüntü Dökümü:
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(cep telefonu)
-İstinat duvarının çökme anı

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