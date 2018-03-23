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Bina nine okuma yazmayı evinde öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Erzincan'da maddi imkansızlıklar nedeniyle küçükken okula gidemeyen 70 yaşındaki Bina Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında evine gönderilen öğretmen yardımıyla okuma hayalini gerçeğe dönüştürüyor - Bina Aksu: - "Okumayı öğrenirsem bir yere giderken gariplik çekmem, çocuklarımı telefonla arayabilirim" - Öğretmen Oruç: - "Bina teyze birçok kelime ve harfi okuyor, inşallah mayısta tamamen okumayı çözecek"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, küçük yaşlarda yetim kaldığı için maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 70 yaşındaki kadın Bina Aksu, görevlendirilen öğretmen yardımıyla evinde okuma yazma öğreniyor.

Kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" çerçevesinde, Salih Erkan İlkokulu tarafından alan taraması yapıldı.

Kent merkezinde oturan 4 çocuk, 9 torun sahibi 70 yaşındaki Bina Aksu'nun okur yazar olmadığı ancak öğrenmek istediği tespit edildi.

Geçmişte maddi imkansızlık yüzünden okula gidemeyen, son dönemde de kemik erimesi ve dizindeki sıvı kaybı dolayısıyla yürümekte güçlük çekmesi nedeniyle kursa katılamayan Aksu için Halk Eğitim Merkezince sınıf öğretmeni Narin Sözen Oruç görevlendirildi.

Oruç'tan haftanın 5 günü 2'şer saat eğitim alan Aksu, çocukluk hayalini gerçekleştiriyor olmaktan memnun.

Bina Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukken babası öldüğü için kendisini annesinin büyüttüğünü, imkansızlıklar nedeniyle okuma yazma öğrenemediğini ama çok hevesli olduğunu dile getirdi.

Çocukluğundan beri okuma hayalini gerçekleştirmek için açılan kurslara gidemediğini söyleyen Aksu, "Bir süre önce gelinim okuma yazma kursuna yazdırmak istedi ancak hastalığım nedeniyle evden çıkamayacağım için gidemeyeceğimi, öğretmenin eve gelmesi halinde okumak istediğimi söyledim. Salih Erkan İlkokulu görevlilerinin devreye girmesiyle evde eğitime başladığım için çok mutluyum." dedi.

- "Okumayı öğrenirsem çocuklarımı telefonla arayabilirim"

Aksu, okuma yazma öğrenince çocuklarını telefonla daha rahat arayabileceğine işaret ederek, "Okumayı öğrenirsem bir yere giderken gariplik çekmem, çocuklarımı telefonla arayabilirim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın uygulaması için kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz de Okuryazarlık Seferberliği kapsamında alan taraması yaptıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yaklaşık 12 vatandaşımızın okuma yazma bilmediğini tespit ettik. Bunun üzerine okulumuzda bir okuma yazma kursu açtık. Bina teyzemiz de bize müracaat etti. Fakat okula gelemeyeceğini beyan edince evde eğitim uygulaması yaptık. Öğretmeniz Narin Sözen Oruç, haftada 10 saat eve gelerek Bina teyzemize eğitim veriyor."

Öğretmen Oruç, "Bina teyzemizin sağlık durumunu öğrendikten sonra evde eğitimi seve seve kabul ettim. Cumhurbaşkanımız ve eşinin başlattığı seferberlik doğrultusunda bu şerefli göreve nail oldum. Çok mutlu oldum." dedi.

Bina Aksu'ya hafta içi her gün düzenli eğitim verdiğini anlatan Oruç, "Epey ilerleme kaydettik, çok mutluyum. Bina teyze birçok kelime ve harfi okuyor, inşallah mayısta tamamen okumayı çözecek." bilgisini paylaştı.

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Bina Aksu Erzincan okuma-yazma Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz

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