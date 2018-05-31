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Binalara "desibel" düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı - Yönetmelikle konut, iş yeri, eğitim, sağlık tesisleri gibi binaların kapı içeren duvarlarının desibel değerleri yeniden düzenlendi

Konut ve iş yeri gibi yaşanılan mekanlarda, komşu ve çevredeki diğer unsurlardan kaynaklanan gürültülerin rahatsızlık vermemesine yönelik ses yalıtımı yapılmasının kurallarını getiren Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle konut, iş yeri, eğitim, sağlık tesisleri gibi binaların kapı içeren duvarlarının desibel değerleri yeniden düzenlendi. Buna göre, ISO standartları baz alınarak, kapı içeren yapı elemanlarının ses yalıtım değerleri en fazla 10 desibelden 14'e yükseltildi.

Ayrıca tasarımda akustik uzman gerektirmeyen binaların kat sayısı da beşten yediye çıkarıldı.

Böylece yaygın olarak inşa edilen ve özel malzeme/yapım teknikleri içermeyen, akustik uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmayan binaların mimari akustik açıdan değerlendirilmesi sağlandı.

Geçici maddeyle de yönetmelik kapsamındaki tüm yapılar için akustik uzmanlık faaliyetlerinin bir yıl süre için proje müelliflerince akustik rapor hazırlanarak gerçekleştirebileceği düzenlemesine yer verildi.

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Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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