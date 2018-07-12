TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Yıldırım'ın makam aracının plakası değişti.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakanlık makamının kullandığı 0002 plakalı makam aracıyla TBMM'ye gelen Binali Yıldırım, sivil plakalı araçla Meclis'ten ayrılmıştı.
Bugün ise TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı makam aracına Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakasının takıldığı anlar objektiflere yansıdı.
Bilindiği üzere eski sistemde Başbakan 0002 plakasını kullanıyordu.
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Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi
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