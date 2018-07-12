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Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:03 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından, Yıldırım'ın makam aracından sökülen 0002 plakası yerine bugün Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakası takıldı.

Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Yıldırım'ın makam aracının plakası değişti.

YILDIRIM'IN 0002 PLAKASI SÖKÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakanlık makamının kullandığı 0002 plakalı makam aracıyla TBMM'ye gelen Binali Yıldırım, sivil plakalı araçla Meclis'ten ayrılmıştı.

yıldırım

YENİ PLAKA 0001

Bugün ise TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı makam aracına Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakasının takıldığı anlar objektiflere yansıdı.

BAŞBAKAN 0002 KULLANIYORDU

Bilindiği üzere eski sistemde Başbakan 0002 plakasını kullanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Makam aracı TBMM Genel Kurulu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hayat size güzel namusssuzllar
ne namussuzluğunu gördüm
beyfendiler beyfendiler cari acik her ay buyuyor dolari tutamiyorsunuz. 5 liraya dayandi sene sonu 130 milyar borc var merkezin altinlari ingilizlerde teminatta thy hisseleri teminatta simdi hala luksu dusunursek yukselme doneminden lale devrine gectigimizin miladidir.hala dis gucler diyip inananlar biraz macro ekonomi okuyun. herseyi ucuza mal etmek icin domatesi eti patatesi ithal edersen ihracat yapamazsan boyle yavas yavas ulke batar. issizlik cift hane asgari ucret icin oy attiniz noldu ? aldinizmi 2200 tl yi daha ne sayiyimki. 1000 tl ikramiyeye gitti oylar oda emekliye yaradi
Almanlar bizi kıskanıyor deyip Alman mercedesi kullanmak nasıl oluyor yahu..!
Vatana Millete hayırlı olur inşallah...
Meclis eylenceli olacak
0001 düşük profile kaldıysa, asrın lideri Tayyip Bey'inizin plakasının herkesinkinden bambaşka, yanar dönerli bir şekilde olması lazım.
0003 plakasını da ben kendi aracıma çaksam acaba ceza yermiyim
Vatamdasin derdi baska sayin buyukler. Sizin derdiniz 1 mi taktiniz 2 mi taktiniz.
espirileriyle meclise renk katacak artık mecliste gerginlik ve kavga tarihe karışacak. ak partiye oy vermedim ama binali yıldırıma meclis başkanlığı isabetli olmuş. eğriye eğri doğruya doğru.
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