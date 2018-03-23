Binali Yıldırım Kent Park’ta son viraj

Kemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan Binali Yıldırım Kent Park projesinde sona yaklaşıldı. Kemalpaşa’ya nefes aldıracak proje tamamlandığı zaman Türkiye’nin alanında en büyük projesi olacak.

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir’e yeni bir cazibe merkezi daha kazandırıyor. Alanındaki en büyük proje olarak gösterilen Binali Yıldırım Kent Park Projesinde çalışmaların kısa süre sonra tamamlanması bekleniyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, göl dahil 550 bin metrekare alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Kemalpaşa’yı Ege’nin incisi haline getireceklerini dile getiren Uğurlu, “Gerçekleştirdiğimiz kentsel yatırımlar, sosyal projeler ve uygulamalar ile Türkiye’de adından en çok söz ettiren belediyemizin en iddialı projelerinden biri olan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ismini verdiğimiz Kent Park’ta çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Pek çok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da Kemalpaşamızı bölgenin en güçlü ilçesi haline getirmek istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için attığımız en büyük adımlardan biri ise Kent Park olacak. İlçemiz kültürüne, ekonomik ve sosyal yaşamına uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz Kent Park ile İzmir’i Kemalpaşa’ya taşımayı planlıyoruz. Torbalı yolu üzerinde bulunan ve şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan Göl Park’ta yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolu, miniatürk, iskeleler, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanı, Cami, balık restoran ve büfeler yer alacak. İzmir’de yemyeşil bir doğa içerisinde aileniz ile birlikte iskelesinde yemek yiyip çay içebileceğiniz Osmanlı kayığı ile göl içerisinde gezip kordonunda yürüyebileceğiniz eşsiz bir mekanı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Gölün yapay bir göl olmadığını da belirten Başkan Uğurlu, “Belediye olarak yaptığımız her çalışmada ilçemizin yarınlarını düşünerek hareket ediyoruz. Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. İzmir’de en yatırımcı ve proje üreten belediye olarak borç batağında olan bir belediyeden yatırımlarla örnek olan bir belediyeye dönüştük. Bu çalışmaları yaparken da doğruluk ve hizmet en temel prensibimiz oldu” dedi.

Başkan Uğurlu, belediye olarak yaptıkları diğer projeleri ise şu şekilde sıraladı: “Kültür Sanat ve Spor Merkezi, Park Orman Kemalpaşa, yarı olimpik yüzme havuzu, Osmanlı Kına Konağı, sevgi yolu, Kongre Merkezi, TOKİ, 7 yeni spor kompleksi, 8 mahalle meydanı, 11 düğün salonu, Armutlu Sosyal Yaşam Kompleksi, Bağyurdu Sosyal Yaşam Kompleksi, Bilgievleri Projesi, 30 yeni park başta olmak üzere ilçemizde daha birçok projeyi hayata geçirdik.”