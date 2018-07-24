Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Mardin'de 2 yıl önce şehit olan Erhan Yıldırım'ın adını torununa verdi.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım, ikinci kez baba oldu. Yeniden torun sevinci yaşayan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, torununa 2016 yılında Mardin'de teröristlerin patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu şehit olan Erhan Yıldırım'ın adını verdi.
Başbakan adayı olduğu dönemde Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, o dönem şehidin bir bebeğinin olduğunu öğrenmişti.
Görüntü dökümü
- Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara’nın Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ARŞİV görüntüleri.
ANKARA ,(DHA)
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