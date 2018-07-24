Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

DHA'nın haberine göre; Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım, ikinci kez baba oldu. Yeniden torun sevinci yaşayan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, torununa 2016 yılında Mardin'de teröristlerin patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu şehit olan Erhan Yıldırım'ın adını verdi.

CENAZEDE ŞEHİDİN BEBEĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞTİ

Başbakan adayı olduğu dönemde Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, o dönem şehidin bir bebeğinin olduğunu öğrenmişti.

Van'ın Gürpınar İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 37 yaşındaki Özgür Kara ve Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın cenazeleri, Ankara Kocatepe Camisi'nden son yolculuklarına uğurlanmıştı. Cenazeye katılan Yıldırım, şehit çocuğunu elini tutarak teselli etmişti.



