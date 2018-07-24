HABER

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Mardin'de 2 yıl önce şehit olan Erhan Yıldırım'ın adını torununa verdi. Yıldırım, şehidin cenaze törenine katılmış ve bir bebeği olduğunu öğrenmişti. Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım, ikinci kez baba olmuştu

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

DHA'nın haberine göre; Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım, ikinci kez baba oldu. Yeniden torun sevinci yaşayan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, torununa 2016 yılında Mardin'de teröristlerin patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu şehit olan Erhan Yıldırım'ın adını verdi.

CENAZEDE ŞEHİDİN BEBEĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞTİ

Başbakan adayı olduğu dönemde Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, o dönem şehidin bir bebeğinin olduğunu öğrenmişti.

Van'ın Gürpınar İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 37 yaşındaki Özgür Kara ve Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın cenazeleri, Ankara Kocatepe Camisi'nden son yolculuklarına uğurlanmıştı. Cenazeye katılan Yıldırım, şehit çocuğunu elini tutarak teselli etmişti.


PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!
Gazipaşa'daki antik kentte mozaik zemin bulunduGazipaşa'daki antik kentte mozaik zemin bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım binali yıldırımın torunu şehit Erhan Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bugün ise o teröristler mecliste. chp ve %22 umarız mutludur.
Adam o şehidi hatırlamıyordur bile. Adı erken olan bir babanın oğluna erhan ismini vermesi kadar normal bir şey var mı. Bunu haber yapıp şehitle ilişkiyi kuran sizsiniz.
çok duygulandım
Diğer Haberler
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.