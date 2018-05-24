HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Binali Yıldırım: Zafer kazanmak için gün sayıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

 AK Parti seçim ve beyannamesini açıklıyor (2)  AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

AK Parti seçim ve beyannamesini açıklıyor (2)

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Salona ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Programın açılış konuşmasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Ünal, "Şimdi bir şahlanışın, yükselişin eşliğindeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Bugün Türkiye'nin aydınlık yarını için önemli bir adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“24 Haziran seçimlere günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aziz milletimizle bugün seçim beyannamesini paylaşacağız. Bizler 'Vakit Türkiye Vakti' diyerek ülkemizin dört bir yanına dağılacağız. Her vatandaşımıza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, yeni sistemi anlatacağız. 3 Kasım heyecanını, 22 Temmuz coşkusunu, 12 Haziran sevincini 16 Nisan zaferini 24 Haziran seçimleri ile şaha kaldıracağız. Her zaman söylüyoruz AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda sadece yol arkadaşlarımız değil, 81 milyonun umudu var. Sivas, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale burada, Türkiye burada. 24 Haziran seçimlerine partilere, adaylara başarılar diliyorum.”

2 yıldır görevde olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "İz bırakan 2 yılı tamamlamış bulunuyoruz. Bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bütün bakan arkadaşlarıma bu zorlu süreçte gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Aziz milletimize, bu 2 yıl içerisinde başta 15 Temmuz olmak üzere her sıkıntıda daima yanımızda oldukları için destek verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından salona Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini selamlayan partililere karanfil atarak teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Yol kontrolünde tabanca ve uyuşturucuyla yakalandıYol kontrolünde tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "nitelikli lise" protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.