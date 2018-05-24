Binali Yıldırım: Zafer kazanmak için gün sayıyoruz

AK Parti seçim ve beyannamesini açıklıyor (2)

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Salona ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Programın açılış konuşmasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Ünal, "Şimdi bir şahlanışın, yükselişin eşliğindeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Bugün Türkiye'nin aydınlık yarını için önemli bir adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“24 Haziran seçimlere günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aziz milletimizle bugün seçim beyannamesini paylaşacağız. Bizler 'Vakit Türkiye Vakti' diyerek ülkemizin dört bir yanına dağılacağız. Her vatandaşımıza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, yeni sistemi anlatacağız. 3 Kasım heyecanını, 22 Temmuz coşkusunu, 12 Haziran sevincini 16 Nisan zaferini 24 Haziran seçimleri ile şaha kaldıracağız. Her zaman söylüyoruz AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda sadece yol arkadaşlarımız değil, 81 milyonun umudu var. Sivas, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale burada, Türkiye burada. 24 Haziran seçimlerine partilere, adaylara başarılar diliyorum.”