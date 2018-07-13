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Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 03:00 | Son Güncelleme

Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1188 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

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binali yıldırım meclis Resmi Gazete TBMM

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