Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personeller, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda düşen çığın altında kaldı. 12 askerimizin yaralandığı olayda 5 askerimiz de şehit oldu. Olayda şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün (23) İzmir'deki evine acı haber ulaştı. Öz'ün Karşıyaka'daki baba ocağında yas hakim olurken, şehidin babası Özer Öz'ün Başbakan Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır yakın koruması olduğu öğrenildi.
Şehidin İzmir’deki evi ve apartmanı Türk bayraklarıyla donatılırken, Başbakan Yıldırım’ın Öz’ü telefonla arayarak başsağlığı dilediği ifade edildi.
Şehit Hilmi Öz’ün yarın memleketi Denizli’den son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
İHA
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