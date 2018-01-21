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Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 20:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım’ın uzun yıllar yakın korumalığını yapan Özer Öz’ün oğlu Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Yıldırım’ın Öz’ü telefonla arayıp başsağlığı dilediği belirtildi.

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personeller, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda düşen çığın altında kaldı. 12 askerimizin yaralandığı olayda 5 askerimiz de şehit oldu. Olayda şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün (23) İzmir'deki evine acı haber ulaştı. Öz'ün Karşıyaka'daki baba ocağında yas hakim olurken, şehidin babası Özer Öz'ün Başbakan Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır yakın koruması olduğu öğrenildi.

Şehidin İzmir’deki evi ve apartmanı Türk bayraklarıyla donatılırken, Başbakan Yıldırım’ın Öz’ü telefonla arayarak başsağlığı dilediği ifade edildi.

Şehit Hilmi Öz’ün yarın memleketi Denizli’den son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

İHA

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ölüm Koruma binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN,,,AİLESİNE SABIRLAR İHSAN EYLESİN,,,,ona buna torpil yapılıyor diyenlere KAPAK OLSUN,,,
ALLAH RAHMET EYLESİN ÖLEN ŞEHİTLERİMİZE KALANLARADA SAĞLIK SIHHAT VERSİN
Rabbim gani gani Rahmet etsin.
Allah ailesine SABIR versin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Evlat acısını biliyoruz. Allah kimseye göstermesin.
ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN ALLAH RAHMET ETSİN
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