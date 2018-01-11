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BİNANIN ALTINDAKİ TRAFO PATLAMASI MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Güngören'de 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve bu akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi. Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesildi mahalle karanlıkta kaldı.

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsel Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve mahallenin birçok yerinin aydınlatmasını sağladığı öğrenilen elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Oturdukları apartmanın zemin katından dumanlar çıktığını gören bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Komşularının yardımına koşan mahalle sakinleri, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını tamamen söndürerek olay yerine BEDAŞ ekiplerini çağırdı.

MAHALLE SAKİNLERİ BEDAŞ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİ

İhbar üzerine olay yerine arızayı onarım için BEDAŞ ekipleri geldi. Fakat olayın meydana geldiği yerde oturan mahalle sakinleri, daha önce de aynı patlamaların meydana geldiğini belirterek gelen arıza tamir ekiplerine tepki gösterdi. Daha önce meydana gelen olay sonrası ilgili yerlere gerekli başvurularını yaptığı söyleyen mahalle sakinleri arızanın giderilmesi sonrası tekrar patlama meydana gelir korkusuyla çalışma yapılmasına izin vermedi. Mahalle sakinleri oturdukları binanın zemin katında bulunan elektrik trafosunun apartmanın zemin katından tamamen taşınmasını istediklerini gelen ekiplere söyledi.

"HERKES BU KONUYA EL ATSIN"

Olayın meydana geldiği apartmanda oturanlar, "Yaklaşık 4 senedir burada oturuyoruz. Bu 4 senedir beşinci patlama, sürekli yangın çıkıyor sürekli patlama oluyor. Gece olsa can kaybı yaşanacak. Bütün yetkililere, bütün devlet dairelerine başvurularımızı yaptık. Enerji Bakanlığının özel kalemine kadar bütün başvurularımızı yaptık. En son BEDAŞ'ta kalmış konu. BEDAŞ Güngören Belediyesi'ne taşınması için başvuruyor ama koca belediye yer bulamıyor trafoya. Bütün çoluk çocuk perişan olduk. Buradan duyuluyorsa Cumhurbaşkanımız dahil herkes bu konuya el atsın. Burada dört katlı 4 adet blok var, butik site burası. Bugün de otoparka sıçramış. Az önce bir arkadaşımızın arabası son anda kurtarıldı. Konu Güngören Belediyesinde, başkanın gelip bunu görmesi lazım. İlla burada birisi ölürse buradan kaldırılacak." dedi.

Mahalle sakinleri BEDAŞ ekiplerinin çalışma yapmaması için bekleyişini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Patlamaların ardından alev alan elektrik kabloları

AKTÜEL

-Patlamanın olduğu trafo

-Toplanan mahalleli

-Mahalleli ile röp.

-Karanlıkta kalan mahalle

-Polis ekipleri

-BEDAŞ görevlileri

-BEDAŞ görevlileri ile mahalleli arasındaki diyaloglar

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